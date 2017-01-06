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Сборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею

11:28 6.01.2017
Молодежная сборная России по хоккею. Фото с официального сайта МЧМ 2017 worldjunior2017.com
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Сборная России в овертайме одолела шведов со счетом 2:1 в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею, проходившего в канадских Торонто и Монреале. Судьба встречи решилась в овертайме.

В начале второго периода счет открыл форвард сборной России Кирилл Капризов. Через десять минут Джонатан Даллен восстановил равновесие. Больше в основное время встречи команды не отличались. На старте овертайма автором решающей шайбы стал Денис Гурьянов.

В то же время американские хоккеисты выиграли чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. В финале они встретились с соперниками из Канады. В результате встреча закончилась по буллитам со счетом 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0). У американцев голы в основное время забили Чарли Макэвой (24-я минута), Киффер Беллоуз (30, 45) и Колин Уайт (48), у канадцев — Томас Шабо (5), Джереми Лозон (10), Николя Руа (42) и Матье Жозеф (45).

Решающий буллит реализовал Трой Терри.

Американцы в четвертый раз в истории стали чемпионами мира среди молодежных команд. Ранее они побеждали в 2004, 2010 и 2013 годах.

Темы: Хоккей в мире, Хоккей в России, Сборная России по хоккею
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Комментарии читателей
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06.01.2017, 17:02
Гость: Русский

... а в какой "лиге" куевский "сокол" в хоккей играет?
Недавно смотрел "Брат" и "Брат-2". Шикарные серии. Так вот там что-то говорилось про игроков из куевского "сокола"... сгинули наверное, как и бандеровцы, которые "ответили" за Севастополь- замочили их в сортире. Чес..слово.
06.01.2017, 16:40
Гость: anton

Американцы по праву победили выиграв все матчи притом дважды обыграв главных соперников из Канады и России .МОЛОДЦЫ!
06.01.2017, 16:04
Гость: Остолоп

Почему у хоккеистов трусы длинные, а у футболистов короткие?
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