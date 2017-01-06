Сборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России в овертайме одолела шведов со счетом 2:1 в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею, проходившего в канадских Торонто и Монреале. Судьба встречи решилась в овертайме.

В начале второго периода счет открыл форвард сборной России Кирилл Капризов. Через десять минут Джонатан Даллен восстановил равновесие. Больше в основное время встречи команды не отличались. На старте овертайма автором решающей шайбы стал Денис Гурьянов.

В то же время американские хоккеисты выиграли чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. В финале они встретились с соперниками из Канады. В результате встреча закончилась по буллитам со счетом 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0). У американцев голы в основное время забили Чарли Макэвой (24-я минута), Киффер Беллоуз (30, 45) и Колин Уайт (48), у канадцев — Томас Шабо (5), Джереми Лозон (10), Николя Руа (42) и Матье Жозеф (45).

Решающий буллит реализовал Трой Терри.

Американцы в четвертый раз в истории стали чемпионами мира среди молодежных команд. Ранее они побеждали в 2004, 2010 и 2013 годах.