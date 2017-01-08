Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл многодневку "Тур де Ски"-2017. В гонке преследования в гору в Валь-ди-Фьемме (Италия) Устюгов финишировал первым, опередив норвежца Мартина Йонсруда Сундбю и швейцарца Дарио Колонью, сообщает РГ.

Устюгов преодолел дистанцию 9 километров с результатом 30 минут 27,7 секунды. Прошлогодний победитель многодневки Сундбю показал результат 31 минута 30,6 секунды, а Колонья, который трижды выигрывал на "Тур де Ски" - 31 минута 46,8 секунды.

Выиграв позавчера пятую гонку из пяти, Устюгов досрочно установил рекорд "Тур де Ски" и с огромным отрывом лидировал перед заключительной гонкой в общем зачете соревнований.

Достижение россиянина ценно еще и тем, что он показал себя настоящим универсалом. Устюгов побеждал в спринте, скиатлоне, в гонке преследования, раздельном и массовом стартах. Бежать Сергею приходилось и классическим, и свободным стилем.

Победа Устюгова на "Тур де Ски" стала второй для России в этом соревновании. Ранее первым в этой многодневке в сезоне 2012/13 становился Александр Легков.