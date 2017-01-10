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Число участников чемпионатов мира по футболу увеличат в полтора раза

15:06 10.01.2017
Фото с сайта fourfourtwo.com
Фото с сайта fourfourtwo.com
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Международная федерация футбола (ФИФА) решила радикально изменить формулу проведения чемпионатов мира с 2026 года.

В финальной части турнира будут принимать участие 48 команд — в полтора раза больше, чем сейчас. Их поделят на 16 групп по три команды в каждой. На стадии плей-офф играть будут 32 сборные, то есть в 1/16 финала попадут две из трех команд в каждой группе.

Согласно действующей формуле, в финальной части чемпионатов мира играют 32 сборные. Они распределяются по восьми группам. В 1/8 финала выходят две из четырех команд в каждой группе.

С учетом запланированной реформы общее количество матчей на чемпионатах мира увеличится с 64 до 80.

По какой схеме будут отбирать дополнительные 16 команд для финальной части чемпионата мира, неизвестно. Предполагается, что большее представительство на турнире получат азиатские и африканские страны.

Изменить схему проведения чемпионатов мира предложил президент ФИФА Джанни Инфантино. Как сообщает The Guardian, федерация футбола подсчитала, что при новой формуле доходы от турниров вырастут на миллиард долларов.

Темы: Спортивные события и персоны, Футбол в мире, Чемпионат мира по футболу, ФИФА
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Комментарии читателей
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10.01.2017, 17:16
Гость: Dvaukha

Ну чего уж мелочиться отменили бы вообще отбор пущай зрители смотрели бы увлекательный матч сборных Науру и майотты да ещё в Прайм тайме. Всё бабок мало ФИФА вот и футбол от этого фифа
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