Российские биатлонисты завоевали серебро в эстафете в Германии

Мужская сборная России по биатлону стала серебряным призером этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

В ходе эстафеты 4х7,5 км Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков допустили всего два промаха и уступили норвежским спортсменам чуть более пяти секунд, передает «Интерфакс».

Третье место заняла немецкая сборная, спортсмены которой допустили девять промахов и отстали от лидеров более чем на 23 секунды.

Женская эстафета в рамках КМ по биатлону стартует 12 января.

