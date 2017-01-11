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Российские биатлонисты завоевали серебро в эстафете в Германии

18:58 11.01.2017
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Мужская сборная России по биатлону стала серебряным призером этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

В ходе эстафеты 4х7,5 км Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков допустили всего два промаха и уступили норвежским спортсменам чуть более пяти секунд, передает «Интерфакс».

Третье место заняла немецкая сборная, спортсмены которой допустили девять промахов и отстали от лидеров более чем на 23 секунды.

Женская эстафета в рамках КМ по биатлону стартует 12 января.
 

Темы: Россия, Германия, Биатлон в России и в мире, Кубок мира по биатлону
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Комментарии читателей
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11.01.2017, 21:36
Гость: Катапуся

Молодцы, можем же и без допинга!
11.01.2017, 20:27
Гость: добрый

молодцы!!!
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