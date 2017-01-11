Виталий Мутко: «NADO должна собирать мочу, а не вмешиваться в политику»

Национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от соревнований и лишить всех турниров

Распространено совместное заявление ассоциации Национальных антидопинговых организаций (NADO), в котором представители 19 государств «в едином порыве» выступают за отстранение России от выступлений национальных сборных на всех видах международных первенств и за запрет на проведение в РФ турниров международного уровня в связи с допинг-скандалом.

В совместном заявлении говорится о том, что в докладе Макларена «представлены неопровержимые доказательства существования поддержки допинга в России». О том, какие именно «доказательство», кроме сморканий Макларена при зачитывании доклада и фраз о «царапинах на пробирках», имеются в виду, хотелось бы узнать поподробнее...

Вот список стран, антидопинговые организации которых поставили свои подписи под обращением к международным спортивным ассоциациям, включая МОК:

Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндии, Франция, Хорватия, Эстония, ФРГ, Ирландия, США, Япония, Нидерланды, Польша, Словения, Испания, ЮАР, Швеция, Швейцария.

Примечательно, что под документом свою подпись поставили представители антидопинговых служб различных стран при учёте того, что всё последнее время за антидопинговую работу в России фактически отвечает соответствующая служба Британии. Именно ей ВАДА поручила оказывать России помощь и поддержку на период расследования. Во что вылилась такая «помощь», становится видно на примере обращения. Получается, что документ должен быть использован ещё и для отстранения британских сборных команд от международных турниров, так как Британия «закрывала глаза»?..

На бумагу, опубликованную NADO, отреагировал Виталий Мутко:

«Антидопинговые организации должны контролировать ситуацию в своих странах, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. За этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению. Каждый должен заниматься своим делом, кто-то — сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то политикой».