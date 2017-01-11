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Виталий Мутко: «NADO должна собирать мочу, а не вмешиваться в политику»

10:48 11.01.2017
Министр спорта Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
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Национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от соревнований и лишить всех турниров

Распространено совместное заявление ассоциации Национальных антидопинговых организаций (NADO), в котором представители 19 государств «в едином порыве» выступают за отстранение России от выступлений национальных сборных на всех видах международных первенств и за запрет на проведение в РФ турниров международного уровня в связи с допинг-скандалом.

В совместном заявлении говорится о том, что в докладе Макларена «представлены неопровержимые доказательства существования поддержки допинга в России». О том, какие именно «доказательство», кроме сморканий Макларена при зачитывании доклада и фраз о «царапинах на пробирках», имеются в виду, хотелось бы узнать поподробнее...

Вот список стран, антидопинговые организации которых поставили свои подписи под обращением к международным спортивным ассоциациям, включая МОК:

Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндии, Франция, Хорватия, Эстония, ФРГ, Ирландия, США, Япония, Нидерланды, Польша, Словения, Испания, ЮАР, Швеция, Швейцария.

Примечательно, что под документом свою подпись поставили представители антидопинговых служб различных стран при учёте того, что всё последнее время за антидопинговую работу в России фактически отвечает соответствующая служба Британии. Именно ей ВАДА поручила оказывать России помощь и поддержку на период расследования. Во что вылилась такая «помощь», становится видно на примере обращения. Получается, что документ должен быть использован ещё и для отстранения британских сборных команд от международных турниров, так как Британия «закрывала глаза»?..

На бумагу, опубликованную NADO, отреагировал Виталий Мутко:

«Антидопинговые организации должны контролировать ситуацию в своих странах, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. За этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению. Каждый должен заниматься своим делом, кто-то — сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то политикой».

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Скандалы и разоблачения в мире спорта, Министерство спорта РФ
Источник: Военное обозрение
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.01.2017, 14:18
Гость: Мик

А почему не привлечь к ответу писак используя доказательством их же писанину??!
1. Мельдронат не допинг по топределению и скандал допинговым быть не мог, стало быть нет скандала есть коррупция в ВАДА. Иметь о этом заключение, хотя бы национальное.
2. В романо германской правовой системе заявленое должно быть доказано, а где результаты комисии осмотревшей помещение ВАДА где в какой то пролом Родченко передавал пробирки вымышленному ФСБшнику? Создать комиссию, иметь заключение (хотя бы национальное) о несоответствии доклада и действий ВАДА - заявления в связи с серьезностью обвинений юридическим процедурам как имевшим место (комиссии, трибуналы) так и национальным имея в виду общие принципы и процедуры романо- германской и англо- саксонской правовых систем.
3. На основании заключений требовать проверки - создания комиссии, осмотрящей помещение/здание где пробирки в России хранились и привлечения к ответу Родченкова, маккларена и писак, включая отсидку, запрет деятельности, дисквалификацию.
4. удя кто будет проти или противодействовать или время тянуть или скрывать уродов от ответа то по еврейски в отношении к фашистам - ликвидация.
11.01.2017, 14:14
Гость: Контрразведчик

"Ну что, лет ми спик фром май харт ин рашен", где Олимпийское золото в большом количестве? Отчитайтесь.)))
11.01.2017, 14:08
Гость: Засранц

Антидопинговые организации должны собирать мочу,но не вмешиваться в политику.
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Молодец Мутко как то так. Но если ответ был на английском боюсь в НАДЕ опять ничо не поняли...
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