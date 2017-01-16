В РФ усилят меры безопасности при проведении Кубка конфедераций и ЧМ-2018

На время проведения Кубка конфедераций в текущем году и ЧМ-2018 по футболу в регионах России будут усилены меры безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект соответствующего указа президента Владимира Путина.

Речь идет о периодах с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года. На это время будет утвержден перечень контролируемых и запретных зон. Будут введены запреты на использование летательных аппаратов, в том числе беспилотников с максимальной взлетной массой 30 кг и менее.

Кроме того, все массовые акции будут подлежать согласованию с МВД и ФСБ. На территории 11 российских городов ограничат въезд для некоторых категорий автобусов и приостановят экскурсии для туристов. Помимо этого в регионах, где запланировано проведение матчей, может быть временно запрещена продажа оружия.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций и ЧМ-2018 и планы по их реализации.

