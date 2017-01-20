В роли нового обличителя ситуации с допингом в РФ выступил бегун Дмитриев

Российский бегун Андрей Дмитриев стал участником нового фильма о допинге в отечественном спорте, который выходит на немецком телеканале ARD. В интервью порталу skirun.ru он заявил, что сделал это не из корыстных побуждений.

По словам Дмитриева, телеканал только возместил ему стоимость проезда. Бегун подчеркнул, что не собирается уезжать на Запад и просить там политического убежища.

Спортсмен заявил, что антидопинговая культура в России остается «на очень плачевном уровне». В частности, в ВФЛА никаких перемен кроме формальных перестановок не произошло и это выглядит как имитация и показуха.

Дмитриев заявил, что не считает предателями информаторов WADA Степановых, а допуск к участию в Олимпиаде-2016 в Рио прыгуньи Дарьи Клишиной охарактеризовал как лицемерие. Он добавил, что в ее деле «не все так чисто».

Новый фильм о допинге в российском спорте будет показан телеканалом ARD 22 января. Предыдущий фильм, вышедший в середине прошлого года, послужил толчком к громкому скандалу, который продолжается до сих пор.

