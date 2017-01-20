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В роли нового обличителя ситуации с допингом в РФ выступил бегун Дмитриев

20:22 20.01.2017
Фото с сайта sport.com
Фото с сайта sport.com
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Российский бегун Андрей Дмитриев стал участником нового фильма о допинге в отечественном спорте, который выходит на немецком телеканале ARD. В интервью порталу skirun.ru он заявил, что сделал это не из корыстных побуждений.

По словам Дмитриева, телеканал только возместил ему стоимость проезда. Бегун подчеркнул, что не собирается уезжать на Запад и просить там политического убежища.

Спортсмен заявил, что антидопинговая культура в России остается «на очень плачевном уровне». В частности, в ВФЛА никаких перемен кроме формальных перестановок не произошло и это выглядит как имитация и показуха.

Дмитриев заявил, что не считает предателями информаторов WADA Степановых, а допуск к участию в Олимпиаде-2016 в Рио прыгуньи Дарьи Клишиной охарактеризовал как лицемерие. Он добавил, что в ее деле «не все так чисто».

Новый фильм о допинге в российском спорте будет показан телеканалом ARD 22 января. Предыдущий фильм, вышедший в середине прошлого года, послужил толчком к громкому скандалу, который продолжается до сих пор.
 

Темы: Россия, Скандалы и разоблачения в мире спорта, СМИ в мире
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Комментарии читателей
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21.01.2017, 06:41
ВСВ

"Досадно мне, что слово *честь* забыто
И что в чести наветы за глаза".
21.01.2017, 06:33
Россиянин

Сейчас в Отечественной войне Россия не победила бы.
21.01.2017, 06:19
Вологда

Молодец! Благодаря публичности большого спорта можно увесисто давать по соплям дешёвой шпане.
Ведь это немыслимо -сделать из незаурядных людей покорных мулов ,послушно гробящих своё здоровье и покорно молчащих в ответ на разоблачения. В угоду кучке никчемных людей -которые и в организации массовой допингинизации тоже привычно обделались . Как обделываются всюду . Потому что узколобые.
И вот тут уже последнему ослу ясно -дальше тянуть кота за хвост ведет к немыслимым потерям! Но видимо и после последних ослов есть ещё место недоумкам.
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