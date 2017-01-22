Виталий Мутко: «Патриотизм, не патриотизм — глупости это все!»

Что значит для российских спортсменов выступать под нейтральным флагом?

Меня поражает распределение обязанностей и конкретных деяний в правительстве, вообще — высших эшелонах власти, их непродуманность и несуразность сказывается даже на освещении в СМИ. Например, о вице-премьере Виталии Мутко, отвечающем за важнейшую сферу, судят и пишут по-прежнему как о министре спорта, как будто нет человека при такой должности.

Хочу напомнить, что этот чиновник был повышен в должности, чтобы отвечать за широчайшее и самое патриотическое поле деятельности. Например, он призван окормлять, воспитывать и даже бороться за российскую молодёжь, желающую (страшные цифры, в Москве — до 40%!) свалить из страны. Кстати, и туризм, за который впрямую отвечает Мутко — важнейшая сфера не только экономики, оздоровления, досуга, но и патриотического воспитания молодёжи. Познай и полюби страну! — вот с чем он должен идти к подрастающему поколению.

А что же мы слышим от человека на важнейшем посту? Комментируя недавно заявление нашего легкоатлета Сергея Шубенкова, Мутко сказал: «Патриотизм, не патриотизм — глупости это все! Не надо самим себе создавать проблему». В этом высказывании — квинтэссенция мировоззрения современного российского чиновничества и олигархата. Вот какая «элита» создана и приведена к управлению страной!

Да плевать на конкретный повод, на какие-то профессионально-престижные соображения, хотя все — от олимпийской чемпионки и депутатши Светланы Журовой до рядовых любителей спорта — принялись обсуждать именно это. А что это? Вице-премьер России и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко одобрил решение легкоатлета Сергея Шубенкова подать документы для выступлений под нейтральным флагом.

Его слова на Крещение привёл «Спорт-Экспресс»: «У нас около 70 спортсменов, которые тестируются по специальной программе. Мы вложили в это более 500 тысяч долларов. Однако Международная федерация легкой атлетики не спешит их восстанавливать… Надо либо заканчивать со спортом, либо где-то участвовать. Шубенков — топовый спортсмен. У нас нет равных ему. Мы никого не связываем. Если у него есть шанс поучаствовать — мы и так будем знать, что он россиянин. Если их ставят в такие условия, что можно участвовать только как нейтральный спортсмен, — мы будем только рады», — сказал Мутко. По словам чиновника, допуск Шубенкова до участия в турнирах будет означать, что к 26-летнему спортсмену никаких вопросов нет. «Патриотизм, не патриотизм — глупости это все!..», — добавил вице-премьер фразу, которая станет лозунгом, мемом, как сегодня говорят.

Что-то невразумительное начала говорить и Светлана Журова: «В этом вопросе общество расколется на две части, одна из которых будет достаточно жестко обвинять спортсмена в предательстве, а кто-то будет, наоборот, подчеркивать, что человек ведь не отказывается от гражданства. Это ведь единственная возможность выступать на международных соревнованиях, все равно все будут знать, что это россиянин и что его подготовила именно эта страна.

Я только предположила, что так будет, и в мой адрес полетели неприятные гневные обвинения. А теперь человек начал это делать. Представьте, что теперь полетит в него. К сожалению, ситуация такая".

Да, такая. И в этом есть прямая и огромная вина самого Мутко! Недаром сегодня СМИ или не касаются этого функционера или пишут о нём только отрицательно. Например, «МК» публиковал статью: «Мутко пора на выход: пребывание у руля воспринимается как глумление». В ней вопрос ставился справедливо и ребром: «Почему человек, который ввиду занимаемой должности несет непосредственную ответственность за случившееся, остается у руля — вопрос вопросов. Виталий Мутко многократно заявлял, что за свое кресло не держится и готов его при необходимости покинуть. Так за чем дело стало? Дело не в том, что Мутко сам кормил спортсменов допингом и является главным злодеем в оглушительном скандале, а в том, что он точно является сильнейшим раздражителем для зарубежных обывателей, составляющих свое мнение о российском спорте по коротким информационным сообщениям».

Подпись характерная: отдел спорта. Видно, спортивные журналисты боятся вице-премьера: вот осерчает, и никуда они не поедут в составе делегации, пресс-пула.

Смелее всех высказывается многократный олимпийский чемпион и боец по духу — биатлонист Александр Тихонов: «Я знаю, что наши спортивные функционеры со многим не согласятся, но нужно занимать жёсткую позицию, требовать соблюдения законности процедур и не позволять себя возить носом по столу. Надо самим себе задать вопрос, кто виновен во всём этом, а не молчать… Если говорить обо всех проблемах российского спорта, то в них виновен один человек. Об этом говорит вся страна, и имя его всем известно», — привёл слова Тихонова его официальный сайт. На них — никакого официального отклика не было. И вот «вице по патриотизму» полностью показал своё лицо…

А что касается самого спортсмена-барьериста — ему решать. Но прав рядовой читатель: «Шубенков получил призовые в размере, как будто он выиграл Олимпиаду. Реально он её не выиграл, и неизвестно, выиграл бы вообще. Спорт есть спорт. Приняв призовые, он взял на себя какие-то моральные обязательства перед страной. Если он хочет сейчас выступать под нейтральным флагом, то пусть вернёт эти деньги налогоплательщика, откажется от спортивной стипендии (если он её получает), или подпишет обязательства, что вернёт эти деньги от своих планируемых коммерческих стартов, и этот аспект проблемы будет закрыт. Он свободный человек и волен поступать, как считает нужным.

Второй аспект проблемы я вижу в том, что выступление наших атлетов под нейтральным флагом — это в первую очередь позорище наших спортивных чиновников: федерации, Министерства спорта. И по комментариям этих чиновников я вижу, насколько они лицемерны. Я бы хотел, чтоб Шубенков как лидер наш легкоатлетов добивался справедливости не только для себя, но и для своих честных товарищей по сборной команде. Чтоб он заявил: я, Сергей Владимирович Шубенков, никогда не был замечен в допинговых историях. Я уважаю честную борьбу и побеждал всегда честно. Я живу в Российской Федерации, это моя Родина. Почему я должен отвечать за спортивных жуликов и прохиндеев моей страны?".

Ну, всё-то наши люди, в отличие от самых высоких должностных лиц, прекрасно понимают, но система выстроена так, что здравый смысл и нравственное чувство — растоптаны: не надо, мол, создавать проблему с высокими понятиями…

Между тем президент США Дональд Трамп подписал первые указы после официального вступления в должность. В частности, сразу и без проблем был подписан документ, провозглашающий Национальный день патриотизма. Объяви у нас такой — многие гости В. Соловьёва заколотились бы в истерике прямо в эфире.