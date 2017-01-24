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Исинбаева прокомментировала новый фильм о допинге в России

22:50 24.01.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева высказалась по поводу показанного немецким телеканалом ARD фильма о допинге в российском спорте.

В своем Instagram спортсменка задалась вопросом о том, почему информаторы вместо того, чтобы сообщить о нарушениях в антидопинговое агентство или в Минспорт предпочитают снимать провокационный материал на скрытую камеру, а затем продавать его?

«Я категорически против допинга, против тех людей, которые нарушают антидопинговые правила, но так же я против тех, кто без доказательств, без оснований, делая себя единственными борцами за справедливость, обвиняя всех вокруг, ставят под сомнение существование чистого спорта и чистых спортсменов в России», - написала Исинбаева.

Она подчеркнула, что в России был, есть и будет чистый спорт. Подтверждением тому спортсменка назвала собственную карьеру, а также добавила, что в РФ «огромное количество» честных атлетов.

По мнению Исинбаевой, очерняют их и всю страну те, кто не состоялся в спорте. Из-за их желания заработать таким способом страдают спортсмены, не имеющие никакого отношения к допингу.

Очередной фильм телеканала ARD вышел 22 января. На этот раз в нем участвовал бегун Андрей Дмитриев, который обвинил в нарушении антидопинговых правил некоторых российских тренеров по легкой атлетике. Незадолго до показа фильма он заявил, что не получил от телеканала никакого вознаграждения.
 

Темы: Россия, Выдающиеся спортсмены в России, Скандалы и разоблачения в мире спорта, СМИ в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.01.2017, 00:41
дан

хотелось бы выяснить -какое количество честных атлетов и какое количество не честных те -употребляющих допинг А то все это пустые слова Ну и забыла уважаемая чемпионка что ложка дегтя бочку меда портит
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