Исинбаева прокомментировала новый фильм о допинге в России

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева высказалась по поводу показанного немецким телеканалом ARD фильма о допинге в российском спорте.

В своем Instagram спортсменка задалась вопросом о том, почему информаторы вместо того, чтобы сообщить о нарушениях в антидопинговое агентство или в Минспорт предпочитают снимать провокационный материал на скрытую камеру, а затем продавать его?

«Я категорически против допинга, против тех людей, которые нарушают антидопинговые правила, но так же я против тех, кто без доказательств, без оснований, делая себя единственными борцами за справедливость, обвиняя всех вокруг, ставят под сомнение существование чистого спорта и чистых спортсменов в России», - написала Исинбаева.

Она подчеркнула, что в России был, есть и будет чистый спорт. Подтверждением тому спортсменка назвала собственную карьеру, а также добавила, что в РФ «огромное количество» честных атлетов.

По мнению Исинбаевой, очерняют их и всю страну те, кто не состоялся в спорте. Из-за их желания заработать таким способом страдают спортсмены, не имеющие никакого отношения к допингу.

Очередной фильм телеканала ARD вышел 22 января. На этот раз в нем участвовал бегун Андрей Дмитриев, который обвинил в нарушении антидопинговых правил некоторых российских тренеров по легкой атлетике. Незадолго до показа фильма он заявил, что не получил от телеканала никакого вознаграждения.

