Усейн Болт лишился олимпийской золотой медали из-за допинга

Ямайский бегун Усейн Болт лишился одной из своих девяти олимпийских золотых медалей. Знаменитого спортсмена подвел партнер по команде Неста Картер.

В ходе перепроверки допинг-проб Олимпиады 2008 года в Пекине в анализах Картера было обнаружено запрещенное вещество – метилгексанамин. В связи с этим результаты ямайских спринтеров, победивших в эстафете 4х100 метров, аннулированы. Картера и его партнеров по команде, включая Болта, обязали вернуть награды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Болт заявил о своей готовности вернуть медаль, если на то будет решение МОК. Однако спортсмен добавил, то будет весьма расстроен этим.

