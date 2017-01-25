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Усейн Болт лишился олимпийской золотой медали из-за допинга

18:59 25.01.2017
Усэйн Болт. Фото с сайта usainbolt.com
Усэйн Болт. Фото с сайта usainbolt.com
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Ямайский бегун Усейн Болт лишился одной из своих девяти олимпийских золотых медалей. Знаменитого спортсмена подвел партнер по команде Неста Картер.

В ходе перепроверки допинг-проб Олимпиады 2008 года в Пекине в анализах Картера было обнаружено запрещенное вещество – метилгексанамин. В связи с этим результаты ямайских спринтеров, победивших в эстафете 4х100 метров, аннулированы. Картера и его партнеров по команде, включая Болта, обязали вернуть награды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Болт заявил о своей готовности вернуть медаль, если на то будет решение МОК. Однако спортсмен добавил, то будет весьма расстроен этим.
 

Темы: Выдающиеся спортсмены за рубежом, Легкая атлетика в мире, Летние и зимние Олимпийские игры , Скандалы и разоблачения в мире спорта, Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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25.01.2017, 23:56
Гость: Уильямс

уже не ваша? Куда уехала?
25.01.2017, 22:15
Гость: Нееет!

Неееееееет!!! Нетнетнетнет...
25.01.2017, 22:01
Гость: руководству КМ ру минус

ну во первых я как потребитель лишился обозначить сего чемпиона, как пример нашей, но оказывается не нашей олимпийке по тенису... она уже не наша, так за кого вы болеете?
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