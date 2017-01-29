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Россияне победили в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

18:37 29.01.2017
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Сборная России по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Польше.

В составе российской команды выступали: Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов. Сборная прошла дистанцию за 1 час 12 минут 26 секунд, допустив при этом шесть промахов, сообщает «Интерфакс».

Второе место заняла сборная Норвегии, которая завершила гонку на 36,4 секунды позже допустила девять промахов. Третьей стала украинская команда с шестью промахами, одним штрафным кругом и отставанием от лидера чуть более 37 секунд.

По итогам чемпионата на счету российской сборной 13 медалей: шесть золотых, четыре серебряных и три бронзовых. Она занимает первое место в неофициальном общекомандном зачете.
 

Темы: Россия, Польша, Биатлон в России и в мире
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