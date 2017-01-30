МПК отказал россиянам в отборе на Паралимпиаду-2018

Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) не разрешил российским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Однако несмотря на это, паралимпийцы продолжат подготовку к Играм 2018 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Паралимпийский комитет России (ПКР). В организации добавили, что продолжат отстаивать законные права отечественных спортсменов.

По мнению вице-премьера Виталия Мутко, решение исполкома МПК о недопуске россиян может быть связано с тем, что ПКР до сих пор не полностью соответствует критериям международной организации, передает агентство «Р-Спорт».

В прошлом году МПК исключил ПКР из своего состава и отстранил паралимпийскую сборную в полном составе от участия в Паралимпиаде-2016 в Бразилии. Решение было принято на основе доклада независимой комиссии WADA.

