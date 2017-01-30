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МПК отказал россиянам в отборе на Паралимпиаду-2018

22:54 30.01.2017
Эмблема Паралимпийских игр. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Эмблема Паралимпийских игр. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) не разрешил российским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Однако несмотря на это, паралимпийцы продолжат подготовку к Играм 2018 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Паралимпийский комитет России (ПКР). В организации добавили, что продолжат отстаивать законные права отечественных спортсменов.

По мнению вице-премьера Виталия Мутко, решение исполкома МПК о недопуске россиян может быть связано с тем, что ПКР до сих пор не полностью соответствует критериям международной организации, передает агентство «Р-Спорт».

В прошлом году МПК исключил ПКР из своего состава и отстранил паралимпийскую сборную в полном составе от участия в Паралимпиаде-2016 в Бразилии. Решение было принято на основе доклада независимой комиссии WADA.
 

Темы: Россия, Летние и зимние Олимпийские игры , Паралимпийские игры и чемпионаты паралимпийцев
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30.01.2017, 23:30
Гость: Антон

Ну так может хватит уже пресмыкаться и пора организовать свои соревнования?
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