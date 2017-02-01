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Отстраненные российские атлеты могут выступить под флагом Белоруссии

09:23 1.02.2017
Фото с сайта wikimedia.org
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В Госдуме задумались о выступлении отстраненных российских атлетов под флагом Белоруссии. С такой инициативой выступил Евгений Федоров. Депутат уже направил просьбу Александру Лукашенко начать консультации по этому вопросу.

Российским атлетам запретили участвовать в международных соревнованиях под флагом России из-за допинг-скандала. В ответ на это спортсмены, не замеченные в употреблении допинга, стали подавать заявки на участие под нейтральным Олимпийским флагом.

Почему парламентария не воодушевляют такие шаги, он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

«С какой стати мы будем поднимать этот флаг капитулянтов? Российско-белорусское государство существует, у него есть символика. И в этом плане для граждан одним отечеством является и Минск, и Москва», — считает депутат ГД.

Подъем Российско-белорусского флага означает переигрывание наших врагов, уверяет депутат.

«Люди демонстрируют флаг, показывая, что нация под названием Россия или любая другая готова к серьезной конкурентной битве на мировой арене за свои идеалы и за свой флаг», — поясняет Федоров.

 

Темы: Россия, Белоруссия, Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Легкая атлетика в России
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Комментарии читателей
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01.02.2017, 13:46
Не тот ли Федоров,

который обвинил В.Цоя в работе на американский госдеп, а црушники - авторы его легендарных хитов... Одним словом - федоров...
01.02.2017, 10:48
такс

Может присоединится к Белоруссии
01.02.2017, 10:45
Шутник

И как себе этот депутат представляет ситуацию? По его мнению Белоруссия должна вместо своих спортсменов отправить на олимпиаду российских? Или он полагает что число спортсменов в делегации не ограничено, мол, сколько захочу, столько и поедет?
Иной раз послушаешь того или иного депутата, и возникает вопрос, а по какому принципу партии отбирают кандидатов в Госдуму?
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