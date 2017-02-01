Отстраненные российские атлеты могут выступить под флагом Белоруссии

В Госдуме задумались о выступлении отстраненных российских атлетов под флагом Белоруссии. С такой инициативой выступил Евгений Федоров. Депутат уже направил просьбу Александру Лукашенко начать консультации по этому вопросу.

Российским атлетам запретили участвовать в международных соревнованиях под флагом России из-за допинг-скандала. В ответ на это спортсмены, не замеченные в употреблении допинга, стали подавать заявки на участие под нейтральным Олимпийским флагом.

Почему парламентария не воодушевляют такие шаги, он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

«С какой стати мы будем поднимать этот флаг капитулянтов? Российско-белорусское государство существует, у него есть символика. И в этом плане для граждан одним отечеством является и Минск, и Москва», — считает депутат ГД.

Подъем Российско-белорусского флага означает переигрывание наших врагов, уверяет депутат.

«Люди демонстрируют флаг, показывая, что нация под названием Россия или любая другая готова к серьезной конкурентной битве на мировой арене за свои идеалы и за свой флаг», — поясняет Федоров.