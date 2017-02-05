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Россияне уступили шведам в финале ЧМ по хоккею с мячом

20:52 5.02.2017
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Сборная России проиграла команде Швеции в финале чемпионата мира по хоккею с м мячом 2017. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первоначально преимущество во встрече было у российской команды. Сборная выигрывала со счетом 3:1. Однако шведские хоккеисты постепенно сократили разрыв в счете, а затем смогли вырвать у россиян победу. Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу сборной Швеции.

Российская команда, побеждавшая до этого в четырех чемпионатах подряд, заняла стала серебряным призером турнира. Бронза досталась финской сборной, которая ранее разгромила команду Норвегии.

ЧМ-2018 состоится в Хабаровске.
 

Темы: Хоккей в мире, Хоккей в России, События в мире хоккея, Чемпионаты мира по хоккею
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