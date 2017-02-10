«Фуркад, ты свинья»! Что случилось в Хохфильцене

Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону принесла сборной России не только первую медаль за 16 гонок на мировых первенствах, но и большой скандал

Сборная России по биатлону успешно начала чемпионат мира в Хохфильцене (Австрия): в первой же гонке — смешанной эстафете — завоевана бронзовая медаль. Это первая российская награда за 16 гонок на мировых первенствах и первая с 2008 года в смешанных эстафетах. Однако запомнилась гонка не этим.

Заочные претензии французского биатлониста Мартена Фуркада к россиянину Александру Логинову переросли в прямое столкновение – сначала на трассе, а потом и на награждении. Добавил огня и главный голос российского биатлона.

Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Антон Шипулин. Фото с сайта static.biathlonrus.com

С чего все началось

Прежде чем перейти к сути, необходимо рассказать предысторию. Иначе можно даже не пытаться понять все произошедшее. Александр Логинов — 25-летний биатлонист из Саратова. Четырежды чемпион мира среди юниоров. В ноябре 2014 года, еще до грандиозного допинг-скандала, был временно отстранен Союзом биатлонистов России (СБР) после того, как Международный союз биатлонистов (IBU) обнаружил в пробе спортсмена запрещенный препарат — рекомбинантный эритропоэтин. Все повторные пробы также дали положительный результат. В результате Логинов был дисквалифицирован до ноября 2016 года.

Честно отбыв дисквалификацию, он сразу вернулся в большой спорт. Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный победитель общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад сразу пошел в атаку. 14 января он заявил, что отрицательно относится к участию Логинова в Кубке мира.

«Эритропоэтин не может быть ошибкой, это не случайная инъекция, это не может быть нечаянно, это умышленный шаг спортсмена к употреблению допинга. Знаю, что наказание прошло, но, если федерация хочет реально бороться с допингом, не нужно приглашать его сюда», – заявил Фуркад.

В конце января Логинов успешно выступил на чемпионате Европы, завоевав там три золота и одно серебро. Официальный аккаунт Союза биатлонистов России (СБР) в Инстаграме опубликовал поздравительную запись.

Через считанные минуты под ней оставил свой комментарий Фуркад: «И он получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление ЭПО. Не забудьте один из его самых главных трофеев». Вскоре комментарий стерли (непонятно только, кто именно это сделал – сам Фуркад или СБР). Вот, в общем-то, и все. А теперь к сегодняшнему событию.

Сюрприз

8 января стало известно, что Логинова включили в состав смешанной эстафеты, с которой начнется чемпионат мира в Хохфильцене. Это изначально было спорное решение. Три победы на чемпионате Европы – это хорошо, но это вторая лига: ведущие биатлонисты почти никогда там не выступают.

Психологическое состояние Логинова, который оказался с подачи Фуркада под психологическим прессом (вслед за французом в похожей манере высказались еще несколько зарубежных биатлонистов и функционеров), тоже было под вопросом. При желании в этом можно было увидеть даже провокацию со стороны российской сборной. Какая-то реакция должна была последовать. Так и произошло.

В частности, немецкий биатлонист Эрик Лессер заявил, что у него нет уважения к Логинову, а старший тренер женской сборной Германии Геральд Хениг посетовал на то, что саратовский спортсмен совсем не испытывает угрызений совести. Больше всего интересовала реакция, конечно же, Фуркада. Тот до поры до времени молчал. Свой ответ француз приберег для гонки.

Так что произошло?

Эта пьеса делится на четыре акта.

Акт первый: падение Логинова. Первые два этапа смешанной эстафеты бежали девушки. Татьяна Акимова передала эстафету Логинову пятой. Логинов, в свою очередь, передал эстафету Шипулину, который бежал финальный этап, четвертым. И тут произошло это. У французов четвертым бежал Фуркад. Принимая эстафету от Кентена Фильона-Майе, он проехал вблизи от Логинова – и спустя секунду россиянин упал.

Момент спорный и с разных ракурсов выглядит по-разному. С одного кажется, что Фуркад даже специально притормозил при принятии эстафеты, чтобы пересечься с Логиновым. Российская сторона (и в первую очередь сам Логинов) уверена: толчок был.

Акт второй: финишный створ. Сборная Германии оторвалась далеко, и ничто уже не могло помешать ей завоевать золото. За второе место шла борьба между Фуркадом и Шипулиным. Когда оба выходили из поворота на финишную прямую, Фуркад схитрил и подрезал россиянина. Формально ничего противозаконного француз не сделал. Если говорить по-честному, он просто тактически переиграл Шипулина. Но тому это очень не понравилось.

«Если ты считаешь себя сильным спортсменом, то ты должен разбираться по-честному, а не закрывать коридор. Может, это было и по правилам, но я бы так себя не вел», – на эмоциях говорил Шипулин потом.

«После стрельбы я понял, что бороться за золото уже невозможно, поэтому начал играть с Шипулиным в свою любимую игру», – заочно парировал Фуркад.

Акт третий: рукопожатие. Тут все просто. Когда объявили бронзового призера (сборную России), российские спортсмены подошли к пьедесталу и стали по традиции пожимать руки тем, кто на нем уже стоял. Дойдя до Фуркада, Шипулин и Логинов демонстративно не подали ему руки. Фуркад ответил на это саркастичными аплодисментами.

«Перед награждением я был настолько зол, что сказал Александру (Логинову. — Прим. ред.): "Я не буду жать ему руку", – цитирует Шипулина "Спорт-Экспресс"». – Александр ответил: "А я тем более". У него ведь поводов для обид еще больше. Логинова хотелось поддержать, ведь вокруг него сейчас очень много негатива. Крайне непросто выступать на чемпионате мира, когда вокруг тебя столько высказываний. Особенно усердствует как раз Фуркад«.

Акт четвертый: уход с возвращением. Как только российские биатлонисты ступили на пьедестал, Фуркад спрыгнул с него и ушел куда-то в сторону, по пути что-то сказав в сторону россиян. Спустя несколько мгновений ему пришлось возвращаться. Судя по всему, кто-то из организаторов не одобрил его самоволку.

Похождения Фуркада прокомментировал в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Губерниев: «Мартен, ты свинья. Об этом можно сказать на весь мир».

Как к этому всему относиться?

На этот вопрос «Фонтанка.ру» попросила ответить президента Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрия Васильева, наблюдавшего за эстафетой вживую в Хохфильцене.

– IBU прямо сейчас ведет расследование: было ли на самом деле какое-то нарушение со стороны Фуркада. Уже сейчас понятно, что с точки зрения правил там пограничная ситуация. Но с той точки зрения, что это именно Фуркад спровоцировал все эти ситуации, он, конечно, не прав. Это не красит его ни как лидера мирового спорта, ни как просто человека. Он показал свою невоспитанность. Нашим ребятам, я считаю, переживать не о чем.

- А не является ли проявлением невоспитанности отказ пожать ему руку в конце?

– Ну и правильно сделали. Я уже много раз говорил, что вовлечение спортсменов в эти политические дрязги ни к чему хорошему не приведет. Вот оно и привело сейчас к этому. Сейчас начнется война между спортсменами. Где «о спорт, ты — мир»? Где все эти спортивные лозунги? «Спасибо» тем людям, которые вовлекли спортсменов в политический процесс. А что будет дальше? Драка на дистанции?

- Можно пострелять, ружья есть.

– Шутки шутками, но у кого нервы послабее, могут и развернуть оружие. Кто выиграет от этого? Выиграют те провокаторы, которые все эти антироссийские настроения спровоцировали.

- Кого вы имеете в виду под словом «провокаторы»?

– Ну... ха-ха. Тут можно только догадываться. Их значительное количество. Наши традиционные недруги себя опять проявили. Теперь вот и спортсменов вовлекли. Это опасная игра. На этом может вообще закончиться весь спорт.

- Как относитесь к высказыванию Губерниева о Фуркаде?

– Так делать нельзя. Нельзя нагнетать обстановку, это очень опасно. Наоборот, нужно набраться мужества и достойно все это пережить.

- Расскажите об атмосфере на чемпионате мира. Как там относятся к российским спортсменам иностранные болельщики?

– Абсолютно нормально, никаких проблем. Не слышал ни одного плохого слова в адрес наших спортсменов.

Автор: Артем Кузьмин