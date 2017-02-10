Российскую биатлонистку отстранили от соревнований из-за доклада Макларена

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина временно дисквалифицирована Международным союзом биатлонистов (IBU) из-за упоминания ее имени в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Об этом сообщается на сайте организации.

«После публикации второй части доклада Макларена 9 декабря была создана рабочая группа для оценки имеющихся данных и представленных документов. Собрав дополнительную информацию, рабочая группа пришла к выводу, что должно быть применено отстранение к спортсменке, несколько проб которой могли содержать запрещенные субстанции и быть подделаны», говорится в сообщении.

Отстранение Глазыриной, которая входит в состав сборной России на чемпионате мира в Австрии, вступило в силу 10 февраля.

Баитлонистка должна была выступать в спринтерской гонке в пятницу, однако была заменена Ириной Услугиной по причине плохого самочувствия, передает «Р-Спорт» со ссылкой на главного тренера российской сборной Александра Касперовича.

Расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, чьи имена присутствуют в докладе Макларена, началось в конце прошлого года. В середине января дела в отношении 22 биатлонистов были прекращены п причине отсутствия доказательств.

