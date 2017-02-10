]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Российскую биатлонистку отстранили от соревнований из-за доклада Макларена

21:45 10.02.2017
Екатерина Глазырина. Фото с сайта biathlonrus.com
Екатерина Глазырина. Фото с сайта biathlonrus.com
Материалы по теме:

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина временно дисквалифицирована Международным союзом биатлонистов (IBU) из-за упоминания ее имени в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Об этом сообщается на сайте организации.

«После публикации второй части доклада Макларена 9 декабря была создана рабочая группа для оценки имеющихся данных и представленных документов. Собрав дополнительную информацию, рабочая группа пришла к выводу, что должно быть применено отстранение к спортсменке, несколько проб которой могли содержать запрещенные субстанции и быть подделаны», говорится в сообщении.

Отстранение Глазыриной, которая входит в состав сборной России на чемпионате мира в Австрии, вступило в силу 10 февраля.

Баитлонистка должна была выступать в спринтерской гонке в пятницу, однако была заменена Ириной Услугиной по причине плохого самочувствия, передает «Р-Спорт» со ссылкой на главного тренера российской сборной Александра Касперовича.

Расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, чьи имена присутствуют в докладе Макларена, началось в конце прошлого года. В середине января дела в отношении 22 биатлонистов были прекращены п причине отсутствия доказательств.
 

Темы: Россия, Биатлон в России и в мире, Скандалы и разоблачения в мире спорта, Чемпионат мира по биатлону
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.