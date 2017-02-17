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Посольство России раскритиковало «Би-би-си» за фильм о футбольных фанатах

09:33 17.02.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Российское посольство в Лондоне подвергло критике телеканал «Би-би-си 2» за показанный вечером в четверг фильм о футбольных хулиганах из России.

Как сообщила пресс-служба дипмиссии в британской столице, лента «Армия хулиганов России» произвела «шокирующее впечатление», пишет РБК. По мнению сотрудников посольства, его авторы скомпоновали сюжет и приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего в 2018 году чемпионата мира по футболу.

«Складывается ощущение, что главная цель фильма — посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, отбить охоту от поездки», — говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии также указали, что в фильме показали российских болельщиков-маргиналов. «Маргинальные элементы, склонные к насилию, существуют в каждом обществе», — подчеркнули в посольстве.

В аннотации к фильму, которую опубликовала «Би-би-си», зрителям предлагается вспомнить события чемпионата Европы во Франции, когда в результате столкновений в Марселе «пострадали 100 английских болельщиков, а двое в результате нанесенных побоев попали в больницу». Авторы также сообщили о том, что сумели взять интервью у представителей хулиганской группировки Orel Butchers, которые участвовали в той драке.

В ленте также показано, что хулиганы постоянно тренируются в спортивных залах, обещая англичанам «фестиваль насилия» на чемпионате мира в России, сообщает The Sun. «Наши оппоненты — англичане, родоначальники футбольного хулиганства. Мы ждем их», — заявил один из фанатов, давший интервью для фильма.

Темы: Болельщики и их организации в мире, Болельщики и их организации в России, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, СМИ в мире
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Комментарии читателей
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17.02.2017, 14:54
Гость: Хе-хе

Гордые бритты обиделись, что их болельщики числом более тысячи, сами спровоцировали драку и огребли по полной от полутора сотен российских фанов.Хе-хе.
17.02.2017, 14:34
Гость: stalker

Я не хотел бы сейчас говорить об агрессивности российских футбольных фанатов. Фанаты у нас разные. Одни ходят на футбол для того чтобы поболеть за свою любимую команду, другим и футбол не нужен. Просто повод с кем нибудь отношения выяснить. Такие футбольные ультрас есть и в Великобритании. Тоже мастера выпить, подраться, все углы и газоны пометить. Думаю все это часть компании по формированию облика "агрессивной" России. И вот тут вопрос. А надо ли нам все вермя оправдываться на такие обвинения ? Наших пращуров русов тоже все считали воинственными и агрессивными. Об этом говорят византийские, готские, хазарские, арабские авторы. Наших предков боялись и потому уважали. И для нас это предмет гордости. И если нас самих сейчас считают агрессивными, значит мы достойные потомки своих праотцов. Это Западу, для того чтобы одолеть врага, надо создавать коалиции для обретения технического и численного преимущества. Нам этого не надо, т.к. мы прирожденные воины и готовы выйти на бой самостоятельно. Это Запад превратился в скопище трусливых, ленивых и жирных мещан, не способных за себя постоять. Потому они нас и боятся. Потому и зовут союзников со всего света, когда речь идет о "российской угрозе". Так давайте не будем их "разочаровывать". Боятся, значит уважают.
17.02.2017, 14:02
Гость: xmyr

Надо выпустить фильмы о расстреле из пушек сипаев,продаже скальпов за 5 долларив штук. А в анотации y фильму предложить вспомнить,как графы убивали собственных крестььян чтобы освободить земли под пастбища для баранов и как королевы поощряли морских разбойников на морях и океанах забирая 10 часть себе.Нужно врага бить его оружием а не зевать в думе.Дрянаая илита,отстой полный.
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