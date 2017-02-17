Посольство России раскритиковало «Би-би-си» за фильм о футбольных фанатах

Российское посольство в Лондоне подвергло критике телеканал «Би-би-си 2» за показанный вечером в четверг фильм о футбольных хулиганах из России.

Как сообщила пресс-служба дипмиссии в британской столице, лента «Армия хулиганов России» произвела «шокирующее впечатление», пишет РБК. По мнению сотрудников посольства, его авторы скомпоновали сюжет и приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего в 2018 году чемпионата мира по футболу.

«Складывается ощущение, что главная цель фильма — посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, отбить охоту от поездки», — говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии также указали, что в фильме показали российских болельщиков-маргиналов. «Маргинальные элементы, склонные к насилию, существуют в каждом обществе», — подчеркнули в посольстве.

В аннотации к фильму, которую опубликовала «Би-би-си», зрителям предлагается вспомнить события чемпионата Европы во Франции, когда в результате столкновений в Марселе «пострадали 100 английских болельщиков, а двое в результате нанесенных побоев попали в больницу». Авторы также сообщили о том, что сумели взять интервью у представителей хулиганской группировки Orel Butchers, которые участвовали в той драке.

В ленте также показано, что хулиганы постоянно тренируются в спортивных залах, обещая англичанам «фестиваль насилия» на чемпионате мира в России, сообщает The Sun. «Наши оппоненты — англичане, родоначальники футбольного хулиганства. Мы ждем их», — заявил один из фанатов, давший интервью для фильма.