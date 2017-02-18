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Российские биатлонисты впервые за 9 лет стали чемпионами мира

19:02 18.02.2017
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Мужская сборная России по биатлону одержала победу в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).

Россияне Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин преодолели 4 этапа по 7,5 км за 1 час 14 минут и 15 секунд, использовав 3 дополнительных патрона, сообщает агентство "Р-Спорт".

Второе место у команды Франции в составе Жана-Гийома Беатрикса, Кентена Фийона-Мейе, Симона Дестьё и Мартена Фуркада (+5,8 секунды; 4 дополнительных патрона).

Замкнули тройку лидеров австрийцы Даниэль Мезотич, Юлиан Эберхард, Симон Эдер и Доминик Ландертингер (+20,1; 10 дополнительных патронов).

Для российских спортсменов это первая золотая награда на турнире в Хохфильцене, ранее сборная России взяла бронзу в смешанной эстафете.

В предыдущий раз российские биатлонисты выигрывали эстафету на чемпионате мира в 2008 году.

Чемпионат мира завершится 19 февраля женским и мужским масс-стартом. 

Темы: Биатлон в России и в мире, Выдающиеся спортсмены в России, Чемпионат мира по биатлону
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Комментарии читателей
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18.02.2017, 21:51
Гость: объективно говоря

Конечно наши молодцы. Поздравляю. Но неприятно читать выпады против Фуркада. Фуркад был и остался великий спортсмен и его второе место в отдельных дисциплинах, да и явные проигрыши , ничего в этом не меняют, он пока по количеству своих спортивных заслуг недостижим. Надо это понимать и научиться не завидовать.
18.02.2017, 21:49
Гость: полухохол

Горжусь Ребята,Молодцы!"Зарубон"был жесткий,но Победили!Пора это делать РЕГУЛЯРНО!
18.02.2017, 20:56
Гость: Белая Русь

В смысле зарубили? Вы вообще смотрели гонку?
Шипулин бежал быстрее Фуркада на последнем этапе. Победа заслуженная.
Мои поздравления российской команде!
Все комментарии (8)
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