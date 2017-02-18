Российские биатлонисты впервые за 9 лет стали чемпионами мира

Мужская сборная России по биатлону одержала победу в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).

Россияне Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин преодолели 4 этапа по 7,5 км за 1 час 14 минут и 15 секунд, использовав 3 дополнительных патрона, сообщает агентство "Р-Спорт".

Второе место у команды Франции в составе Жана-Гийома Беатрикса, Кентена Фийона-Мейе, Симона Дестьё и Мартена Фуркада (+5,8 секунды; 4 дополнительных патрона).

Замкнули тройку лидеров австрийцы Даниэль Мезотич, Юлиан Эберхард, Симон Эдер и Доминик Ландертингер (+20,1; 10 дополнительных патронов).

Для российских спортсменов это первая золотая награда на турнире в Хохфильцене, ранее сборная России взяла бронзу в смешанной эстафете.

В предыдущий раз российские биатлонисты выигрывали эстафету на чемпионате мира в 2008 году.

Чемпионат мира завершится 19 февраля женским и мужским масс-стартом.