Павел Буре отказался от американского гражданства

Бывший советский и российский хоккеист Павел Буре в 2016 году отказался от американского гражданства. Информация об этом опубликована в Федеральном регистре США.

Причина? Во-первых, я — русский человек, я всю жизнь говорил, что мой дом — Москва", — сказал хоккеист агентству "Р-Спорт". Он пояснил, что давно не играет, а последние шесть лет постоянно живет с семьей в России.

"Я еще год назад отказался от американского гражданства, отдал паспорт США, потому что оно мне не нужно. Может, для кого-то этот шаг удивителен, но для меня нет. Я — русский человек, я живу в России, в Москве", — подчеркнул Буре.

Павел Буре начинал карьеру в московском ЦСКА и дважды становился чемпионом СССР. С 1991 года он выступал в Национальной хоккейной лиге, где играл за "Ванкувер Кэнакс", "Флорида Пантерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Всего Буре провел в НХЛ 702 матча, забросив 437 шайб. За скорость форвард получил прозвище "Русская ракета".

Со сборной России Буре выиграл серебро Олимпиады-1998 в Нагано и бронзу — в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, а также чемпионат мира в 1990 году.

В 2012 году его включили в Зал славы НХЛ, а в 2015-м он стал первым россиянином, чей номер клуб НХЛ вывел из обращения.