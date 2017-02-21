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Павел Буре отказался от американского гражданства

15:35 21.02.2017
Фото с сайта sportbox.ru
Фото с сайта sportbox.ru
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Бывший советский и российский хоккеист Павел Буре в 2016 году отказался от американского гражданства. Информация об этом опубликована в Федеральном регистре США.

Причина? Во-первых, я — русский человек, я всю жизнь говорил, что мой дом — Москва", — сказал хоккеист агентству "Р-Спорт". Он пояснил, что давно не играет, а последние шесть лет постоянно живет с семьей в России.

"Я еще год назад отказался от американского гражданства, отдал паспорт США, потому что оно мне не нужно. Может, для кого-то этот шаг удивителен, но для меня нет. Я — русский человек, я живу в России, в Москве", — подчеркнул Буре.

Павел Буре начинал карьеру в московском ЦСКА и дважды становился чемпионом СССР. С 1991 года он выступал в Национальной хоккейной лиге, где играл за "Ванкувер Кэнакс", "Флорида Пантерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Всего Буре провел в НХЛ 702 матча, забросив 437 шайб. За скорость форвард получил прозвище "Русская ракета".

Со сборной России Буре выиграл серебро Олимпиады-1998 в Нагано и бронзу — в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, а также чемпионат мира в 1990 году.

В 2012 году его включили в Зал славы НХЛ, а в 2015-м он стал первым россиянином, чей номер клуб НХЛ вывел из обращения.

Темы: Хоккей в России, США, Отношения России и США, Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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21.02.2017, 18:52
Гость: Без сенсации

Господи, ну какая разница ? Кто-то годами добивается американского гражданства, десятки тысяч россиян живут на нелегальном положении в США (всего в США россиян по экспертным оценкам до 3 миллионов). Кому-то (таких единицы) американское гражданство не нужно. Нет причин как в первом случае, так и во втором, копаться в личных причинах. Для кого-то это жест принципиальный , так что ж ? Не принимаю только те случаи, когда человек добивался гражданства всеми силами, годами жил на пособия государства , пользовался льготами и благами не работая (работал или нет-принципиальный момент) , а потом демонстративно и громогласно льет грязь на это же государство . Но это не Павел Буре.
21.02.2017, 18:50
Гость: Пенс

Вера Алентова добилась прощения дочери спустя много лет.
21.02.2017, 18:49
Гость: тоша

он долго там играл и играл так хорошо что вошёл в зал славы,куда простых не приглашают!он показал что такое российский хоккей и паспорт был нужен для перемещения,ньюрк-москва и обратно!а так про сдачу американского паспорта и гражданства это поступок нашей "Русской ракеты"...уважуха!
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