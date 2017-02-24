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Олимпийская чемпионка Ольга Корбут выставила на продажу свои награды

19:42 24.02.2017
Ольга Корбут. Фото с сайта wikipedia.org
Ольга Корбут. Фото с сайта wikipedia.org
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Советская гимнастка и четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут выставила на аукцион свои спортивные награды.

Торги под названием Platinum Night пройдут 24-25 февраля в американском городе Даллас, пишет издание «Беларусь сегодня».

Наряду с наградами, знаменитая спортсменка выставила на продажу значок мастера спорта СССР, врученный ей в 1970 году, гимнастический купальник, в котором выступала в Лондоне в 1973 году, а также первый паспорт гражданки США. Стартовая цена всех этих раритетов – от 460 до 26 тысяч долларов,

Корбут завоевала три золотых и одну серебряную медали на Олимпиаде-1972 в Мюнхене. Четыре года спустя во время Игр в канадском Монреале она стала обладательницей одной золотой и одной серебряной наград.

Помимо этого, гимнастка знаменита тем, что впервые в истории данного вида спорта исполнила уникальный элемент, который позднее был назван ее именем – «петля Корбут».
 

Темы: США, Гимнастика спортивная и художественная, Знаменитости и популярные персоны, Летние и зимние Олимпийские игры , Аукционы и торги в мире, История СССР
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Комментарии читателей
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25.02.2017, 01:13
Гость: Татьяна Алексеевна

Умираю со смеху! наш знаменитый культурист уехал в США,поссорился с менеджером,остался без средств,пошел работать-заработок 470дл,за квартиру 410дл,гуляй,Вася!Стал подрабатывать торгуя анабкам(вот это точно марсианский язык),сел,вышел,бегом в Россию-теперь уважаемый и обеспеченный.
Только одно слово не поняла.Может кто еще попробует?
24.02.2017, 23:41
Гость: Эта

ересь на каком языке написана? И, главное, очем и о ком?
24.02.2017, 23:17
Гость: Имеет право

Это её награды, её собственность. Сама завоевала, сама продает. Может, они ей надоели? Это её личное дело.
Все комментарии (16)
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