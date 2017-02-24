Олимпийская чемпионка Ольга Корбут выставила на продажу свои награды

Советская гимнастка и четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут выставила на аукцион свои спортивные награды.

Торги под названием Platinum Night пройдут 24-25 февраля в американском городе Даллас, пишет издание «Беларусь сегодня».

Наряду с наградами, знаменитая спортсменка выставила на продажу значок мастера спорта СССР, врученный ей в 1970 году, гимнастический купальник, в котором выступала в Лондоне в 1973 году, а также первый паспорт гражданки США. Стартовая цена всех этих раритетов – от 460 до 26 тысяч долларов,

Корбут завоевала три золотых и одну серебряную медали на Олимпиаде-1972 в Мюнхене. Четыре года спустя во время Игр в канадском Монреале она стала обладательницей одной золотой и одной серебряной наград.

Помимо этого, гимнастка знаменита тем, что впервые в истории данного вида спорта исполнила уникальный элемент, который позднее был назван ее именем – «петля Корбут».

