WADA признало недостаточными доказательства в докладе Макларена

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в докладе комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена не хватает доказательств вины российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

Информация об этом содержится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофера де Кеппера, опубликованном на официальном сайте организации.

"На недавней встрече (21 февраля), организованной WADA в Лозанне для международных федераций по поводу того, как интерпретировать данные (из доклада Макларена — ред.), WADA признало, что во многих случаях предоставленных доказательств недостаточно, чтобы применить санкции (в отношении российских спортсменов — ред.)", — цитирует обращение РИА Новости.

Кроме того, WADA не устроило качество переводов текстов, использованных в докладе Макларена. Они были неточными, и агентство запросило более детальные расшифровки.

В частности, отмечается в письме де Кеппера, из-за нехватки доказательств некоторые международные федерации не могли начать дисциплинарные процедуры или были вынуждены отменять уже введенные временные санкции.

Ранее на ошибки в докладе Макларена указывали адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, отмечавший несоответствия между именами спортсменов и идентифицирующими их кодами, и экс-директор лаборатории WADA в Лозанне Марсьяль Соги. Юристы WADA объясняли неточности "технической неисправностью".

Министр спорта России Павел Колобков назвал оценку, данную WADA докладу Макларена, исчерпывающей. По его мнению, эти выводы могут стать "шагом в нужном направлении".