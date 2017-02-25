]]> ]]>
Главная Спорт Новости

WADA признало недостаточными доказательства в докладе Макларена

15:23 25.02.2017
Логотип ВАДА
Материалы по теме:

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в докладе комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена не хватает доказательств вины российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

Информация об этом содержится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофера де Кеппера, опубликованном на официальном сайте организации.

"На недавней встрече (21 февраля), организованной WADA в Лозанне для международных федераций по поводу того, как интерпретировать данные (из доклада Макларена — ред.), WADA признало, что во многих случаях предоставленных доказательств недостаточно, чтобы применить санкции (в отношении российских спортсменов — ред.)", — цитирует обращение РИА Новости.

Кроме того, WADA не устроило качество переводов текстов, использованных в докладе Макларена. Они были неточными, и агентство запросило более детальные расшифровки.

В частности, отмечается в письме де Кеппера, из-за нехватки доказательств некоторые международные федерации не могли начать дисциплинарные процедуры или были вынуждены отменять уже введенные временные санкции.

Ранее на ошибки в докладе Макларена указывали адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, отмечавший несоответствия между именами спортсменов и идентифицирующими их кодами, и экс-директор лаборатории WADA в Лозанне Марсьяль Соги. Юристы WADA объясняли неточности "технической неисправностью".

Министр спорта России Павел Колобков назвал оценку, данную WADA докладу Макларена, исчерпывающей. По его мнению, эти выводы могут стать "шагом в нужном направлении". 

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.02.2017, 16:35
stalker

Некоторые полагают что это что-то изменит. Да ничего. Не нашли достаточных доказательств, будут копать дальше. Не найдут доказательств, придумают новые обвинения. Это как в басне Крылова про козлика и волка. "Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать". Беда в том, что в роли козлика оказался наш спорт. И виноваты в этом те, кто им руководит. В годы СССР против нашего спорта и пикнуть не могли. А теперь все кому не лень ноги вытирают. Голословные обвинения выдвигают, а наши чиновники лишь сопли утирают. Что-то не заметно, чтобы с тем же Китаем так обходились. Мы много говорим об авторитете нашей страны. Но авторитет в таких вещах и проявляется. А у нас его, похоже, уже нет. По крайней мере в спорте.
25.02.2017, 15:56
Alex202

Кто будет извиняться перед паралимпийцами?
25.02.2017, 15:35
Финский эксперт

Эта новость не нашла, и вряд ли найдет, свое отображение в западных СМИ. Уж слишком старательно вымыты и отбелены мозги нашего европейского читателя.
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.