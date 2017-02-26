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Лыжники Крюков и Устюгов стали первыми в командном спринте на ЧМ в Лахти

22:01 26.02.2017
Фото с сайта skisport.ru
Фото с сайта skisport.ru
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Российские лыжники Никита Крюков и Сергей Устюгов победили в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти. Об этом сообщает ТАСС.

Россияне завоевали золото, показав результат 17 минут 40,69 секунды. Серебро досталось итальянским спортсменам, отставшим от лидеров на две с лишним секунды. Бронзу взяли хозяева соревнований, которые пришли к финишу более чем на восемь с половиной секунд позже российских спортсменов.

Данная золотая медаль – четвертая награда сборной РФ на чемпионате. Ранее Наталья Матвеева и Юлия Белорукова стали вторыми в командном спринте. Кроме того, две награды команде принес Устюгов – золото в скиатлоне и серебро в спринте.
 

Темы: Финляндия, Выдающиеся спортсмены в России, Лыжный спорт в России и в мире, Чемпионаты по лыжным видам спорта
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 00:37
Белая Русь

Командные победы сами по себе значительно ценнее индивидуальных гонок. Молодцы!
26.02.2017, 23:08
Болела

Красавцы!!!
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