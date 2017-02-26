Лыжники Крюков и Устюгов стали первыми в командном спринте на ЧМ в Лахти

Российские лыжники Никита Крюков и Сергей Устюгов победили в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти. Об этом сообщает ТАСС.

Россияне завоевали золото, показав результат 17 минут 40,69 секунды. Серебро досталось итальянским спортсменам, отставшим от лидеров на две с лишним секунды. Бронзу взяли хозяева соревнований, которые пришли к финишу более чем на восемь с половиной секунд позже российских спортсменов.

Данная золотая медаль – четвертая награда сборной РФ на чемпионате. Ранее Наталья Матвеева и Юлия Белорукова стали вторыми в командном спринте. Кроме того, две награды команде принес Устюгов – золото в скиатлоне и серебро в спринте.

