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Путин признал провал антидопинговой системы в России

10:32 1.03.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Существовавшая в РФ антидопинговая система не сработала, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске. Об этом сообщает "Интерфакс".

«Это наша вина», — заявил Путин. Россия, добавил он, должна признать случаи применения допинга, провести соответствующее расследование и выявить виновных.

«Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе независимой комиссии [Макларена], к тому, что она сделала, к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям ВАДА. Потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга», — сказал президент.

«Очень рассчитываю на то, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в ситуации, которая сложилась», — подчеркнул Путин.

При этом президент РФ заявил, что «в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга». «Есть только борьба с допингом», — сказал он.

Независимая комиссия под руководством Ричарда Макларена, действующая при при Всемирном антидопинговом агентстве, опубликовала два доклада, в которых говорилось о широкомасштабном применении допинга в российском спорта.

Из-за обвинений в применении допинга российские легкоатлеты не были допущены к Олимпиаде, прошедшей в 2016 году в Рио, и другим международным соревнованиям. Паралимпийская сборная России в полном составе не попала на Игры в Рио.

В докладе Макларена, в числе прочего, говорилось, что допинговая программа в российском спорте может иметь государственную поддержку. Российские власти, включая Минспорта, эти обвинения категорически отрицают.

Следственный комитет РФ после обвинений российских спортсменов в применении допинга завел несколько уголовных дел, в том числе на бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подозреваемого в уничтожении допинг-проб. Показания Родченкова, покинувшего Россию, стали частью доклада комиссии Макларена.

Еще одно дело было возбуждено против неназванных бывших руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), из-за действий которых, по мнению следствия, российские легкоатлеты были отстранены от международных соревнований.

Темы: Россия, Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Спортивные события и персоны, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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01.03.2017, 14:27
Гость: Ой-ли

Виноваты бояре, царь ни причем..... Очень удобная позиция.Браво.Поэтому, Сердюков, Васильева, Захарченко и прочие особи открыто смеются над народом, продолжают зимовать(почти все), будучи вне закона, зная свою "правоту", прикрываемые властью.
01.03.2017, 14:01
Гость: gvozd

вопервых.
с чего вы взяли что это был мой пост - я всегда подписываюсь.
мне стыдится нечего.

вовторых.
бред вы написали от начала и до конца.
"незначительные случаи"?! да вы вообще не в теме.
называйте 25% - ЧЕТВЕРТЬ британской олимпийской команды(!!!) "незначительным"... потому что все нормальные люди так не считают.
я в большом спорте не был, но тренировался с людьми из олимпийских команд разных стран - "допинг" жрут ВСЕ.
в америке, на стероидах ловили занюханных игроков в ГОЛЬФ!!!
игроки американских Школьных команд во всех силовых видах жрут стероиды практически Поголовно..

собственно само понятие допинг не имеет реального смысла - это Политическая конструкция введенная в оборот американским конгрессом. иными словами - фуфло.
любой препарат сокращающий время восстановления спортсмена - "допинг"...
витамины пили? - сидите на допинге.

втретьих.
я говорил что у хохлов проблемы с мозгами еще до переворота '91го..
любой кто имел с ними дело скажет то же самое.
самое главное, наиболее честные из них Сами это говорят.
01.03.2017, 13:52
Гость: мне...

В.Путин сказал конкретно о проблеме допинга в спорте и о своей стране.При чем здесь:новое-старое?
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