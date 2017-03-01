Путин признал провал антидопинговой системы в России

Существовавшая в РФ антидопинговая система не сработала, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске. Об этом сообщает "Интерфакс".

«Это наша вина», — заявил Путин. Россия, добавил он, должна признать случаи применения допинга, провести соответствующее расследование и выявить виновных.

«Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе независимой комиссии [Макларена], к тому, что она сделала, к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям ВАДА. Потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга», — сказал президент.

«Очень рассчитываю на то, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в ситуации, которая сложилась», — подчеркнул Путин.

При этом президент РФ заявил, что «в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга». «Есть только борьба с допингом», — сказал он.

Независимая комиссия под руководством Ричарда Макларена, действующая при при Всемирном антидопинговом агентстве, опубликовала два доклада, в которых говорилось о широкомасштабном применении допинга в российском спорта.

Из-за обвинений в применении допинга российские легкоатлеты не были допущены к Олимпиаде, прошедшей в 2016 году в Рио, и другим международным соревнованиям. Паралимпийская сборная России в полном составе не попала на Игры в Рио.

В докладе Макларена, в числе прочего, говорилось, что допинговая программа в российском спорте может иметь государственную поддержку. Российские власти, включая Минспорта, эти обвинения категорически отрицают.

Следственный комитет РФ после обвинений российских спортсменов в применении допинга завел несколько уголовных дел, в том числе на бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подозреваемого в уничтожении допинг-проб. Показания Родченкова, покинувшего Россию, стали частью доклада комиссии Макларена.

Еще одно дело было возбуждено против неназванных бывших руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), из-за действий которых, по мнению следствия, российские легкоатлеты были отстранены от международных соревнований.