У России отняли чемпионат мира по биатлону

Тюмень потеряла право принять чемпионат мира по биатлону в 2021 году. Соответствующее решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) вступило в силу. Где состоится турнир, пока не решено, сообщает ТАСС.

Исполком IBU 8 февраля предложил России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. Если она не объявит о добровольном отказе до 24 февраля, то у нее автоматически будет отозвано право проведения ЧМ, говорилось в решении исполкома.

Россия назвала решение исполкома IBU незаконным. Отзывать право на проведение чемпионатов мира, заявила российская сторона, может только конгресс IBU, который вопрос о ЧМ-2021 в Тюмени не рассматривал.

«IBU подтверждает, что Союз биатлонистов России не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были опубликованы ранее», — отмечается в сообщении IBU.

Основанием для лишения Тюмени чемпионата мира по биатлону послужила рекомендация Международного олимпийского комитета не проводить в России крупных международных соревнований до завершения расследования о «российской допинговой программе».

Независимая комиссия при Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) в своих докладах сообщила о существовании в России масштабной допинговой программы, в которую вовлечены более тысячи спортсменов.

Ранее в РФ было решено не проводить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове, а также финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.

Президент РФ Владимир Путин в начале марта публично признал, что существовавшая в РФ антидопинговая система не сработала. Существование государственной системы поддержки допинга Путин категорически отрицает.