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У России отняли чемпионат мира по биатлону

15:17 2.03.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Тюмень потеряла право принять чемпионат мира по биатлону в 2021 году. Соответствующее решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) вступило в силу. Где состоится турнир, пока не решено, сообщает ТАСС.

Исполком IBU 8 февраля предложил России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. Если она не объявит о добровольном отказе до 24 февраля, то у нее автоматически будет отозвано право проведения ЧМ, говорилось в решении исполкома.

Россия назвала решение исполкома IBU незаконным. Отзывать право на проведение чемпионатов мира, заявила российская сторона, может только конгресс IBU, который вопрос о ЧМ-2021 в Тюмени не рассматривал.

«IBU подтверждает, что Союз биатлонистов России не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были опубликованы ранее», — отмечается в сообщении IBU.

Основанием для лишения Тюмени чемпионата мира по биатлону послужила рекомендация Международного олимпийского комитета не проводить в России крупных международных соревнований до завершения расследования о «российской допинговой программе».

Независимая комиссия при Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) в своих докладах сообщила о существовании в России масштабной допинговой программы, в которую вовлечены более тысячи спортсменов.

Ранее в РФ было решено не проводить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове, а также финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.

Президент РФ Владимир Путин в начале марта публично признал, что существовавшая в РФ антидопинговая система не сработала. Существование государственной системы поддержки допинга Путин категорически отрицает.

Темы: Россия, Тюмень, Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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02.03.2017, 18:39
Гость: Какое счастье!

Хорошо бы туда же отправить и Футболиаду-2018 и универсиаду-2019.
Сколько можно, в угоду одному не наигравшемуся в детстве дяденьке, профукивать народные триллионы рублей?
02.03.2017, 17:58
Гость: Зоя

Много на себя берешь, обличитель.
Обвиняешь россиянина в том, что он голосовал за Порошенко.
Фактически клевещешь на человека!
02.03.2017, 17:38
Гость: Доктор Айболит

Надо создавать независимый союз биатлонистов, а это оставить астматикам.
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