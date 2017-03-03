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Российские лыжники стали вторыми в эстафете 4х10 км

20:45 3.03.2017
Фото с сайта skisport.ru
Фото с сайта skisport.ru
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Мужская сборная России завоевала серебро в эстафете 4 по 10 километров на чемпионате мира в финском Лахти.

Команда в составе Андрея Ларкова, Александра Бессмертных, Алексея Червоткина и Сергея Устюгова пришла к финишу с результатом 1 час, 37 минут и 24,7 секунды, сообщает «Интерфакс».

Золото завоевала сборная Норвегии, которой россияне уступили всего 4,6 секунды. Бронзу выиграли шведские лыжники, отставшие от лидеров более чем на две с половиной минуты.

Ранее Устюгов с Никитой Крюковым выиграли командный спринт классическим стилем.
 

Темы: Финляндия, Выдающиеся спортсмены в России, Лыжный спорт в России и в мире, Чемпионаты по лыжным видам спорта
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Комментарии читателей
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03.03.2017, 21:50
полухохол

ПОЗДРАВЛЯЮ!Соперничество было достойное,но норги были сегодня "пошустрее".Наши Ребята более атлетичные,а погода и снег тяжелый."Борода" схитрил "отсиделся" за Алексеем ,на 3-м этапе и убежал перед финишем,но все Достойно!Побед желаю!
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