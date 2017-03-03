Российские лыжники стали вторыми в эстафете 4х10 км
Мужская сборная России завоевала серебро в эстафете 4 по 10 километров на чемпионате мира в финском Лахти.
Команда в составе Андрея Ларкова, Александра Бессмертных, Алексея Червоткина и Сергея Устюгова пришла к финишу с результатом 1 час, 37 минут и 24,7 секунды, сообщает «Интерфакс».
Золото завоевала сборная Норвегии, которой россияне уступили всего 4,6 секунды. Бронзу выиграли шведские лыжники, отставшие от лидеров более чем на две с половиной минуты.
Ранее Устюгов с Никитой Крюковым выиграли командный спринт классическим стилем.