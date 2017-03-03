В WADA задумались о включении кофеина в запрещенный список

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может внести в список запрещенных веществ кофеин. Об этом ТАСС рассказал глава Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

Он пояснил, что кофеин включен в лист ожидания WADA. Теоретический его включение в запрещенный список может произойти уже в текущем году.

«И если он войдет в запрещенный список, то мы просто будем вынуждены рекомендовать не употреблять кофе и другие содержащие кофеин продукты и препараты», - сказал собеседник агентства.

Перечень запрещенных к приему спортсменами препаратов WADA обновляет ежегодно. В начале 2015 года в список был внесен мельдоний, что стало поводом для дисквалификации целого ряда российских атлетов и лишения их наград, завоеванных на международных соревнованиях.

