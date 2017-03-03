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В WADA задумались о включении кофеина в запрещенный список

20:00 3.03.2017
Фото с сайта freestockphotos.biz
Фото с сайта freestockphotos.biz
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может внести в список запрещенных веществ кофеин. Об этом ТАСС рассказал глава Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

Он пояснил, что кофеин включен в лист ожидания WADA. Теоретический его включение в запрещенный список может произойти уже в текущем году.

«И если он войдет в запрещенный список, то мы просто будем вынуждены рекомендовать не употреблять кофе и другие содержащие кофеин продукты и препараты», - сказал собеседник агентства.

Перечень запрещенных к приему спортсменами препаратов WADA обновляет ежегодно. В начале 2015 года в список был внесен мельдоний, что стало поводом для дисквалификации целого ряда российских атлетов и лишения их наград, завоеванных на международных соревнованиях.
  

Темы: Кофе и его роль в жизни современного человека
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Комментарии читателей
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04.03.2017, 01:56
Гость: Олег

Белки надо запретить. А заодно - жиры и углеводы.
04.03.2017, 01:33
Гость: Американцы тогда все игры проиграют - в США кофе -

национальный напиток - его пьют огромными кружками.
Кроме того, кофеин есть в чае и в шоколаде.
Сомневаюсь, что кофеин запретят.
04.03.2017, 00:30
Гость: шурик

В зелёном чае кофеина больше, чем в кофе. Пора давно разогнать этих сумашедших.
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