Лыжник Устюгов завоевал пятую медаль на ЧМ в Лахти

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль в гонке на 50 километров свободным стилем на ЧМ в финском Лахти.

Первым к финишу пришел канадский спортсмен Алекс Харви, выигравший у россиянина всего 0,6 секунды. Бронза досталась финскому лыжнику Матти Хейккинену, передает «Интерфакс».

Выигранная Устюговым медаль стала его пятой наградой в нынешнем чемпионате. Ранее он завоевал две золотые награды в командном спринте классическим стилем (вместе с Никитой Крюковым) и в скиатлоне, а также две серебряные – в эстафете и индивидуальном спринте.

Таким образом Устюгов стал первым российским лыжником, сумевшим выиграть пять медалей в ходе одного чемпионата мира. Среди отечественных лыжниц подобный рекорд установила Елена Вяльбе в 1997 году, завоевав пять золотых медалей на ЧМ в Тронхейме.

