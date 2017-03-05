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Лыжник Устюгов завоевал пятую медаль на ЧМ в Лахти

19:49 5.03.2017
Сергей Устюгов. Фото с официальной страницы «ВКонтакте»
Сергей Устюгов. Фото с официальной страницы «ВКонтакте»
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Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль в гонке на 50 километров свободным стилем на ЧМ в финском Лахти.

Первым к финишу пришел канадский спортсмен Алекс Харви, выигравший у россиянина всего 0,6 секунды. Бронза досталась финскому лыжнику Матти Хейккинену, передает «Интерфакс».

Выигранная Устюговым медаль стала его пятой наградой в нынешнем чемпионате. Ранее он завоевал две золотые награды в командном спринте классическим стилем (вместе с Никитой Крюковым) и в скиатлоне, а также две серебряные – в эстафете и индивидуальном спринте.

Таким образом Устюгов стал первым российским лыжником, сумевшим выиграть пять медалей в ходе одного чемпионата мира. Среди отечественных лыжниц подобный рекорд установила Елена Вяльбе в 1997 году, завоевав пять золотых медалей на ЧМ в Тронхейме.
 

Темы: Финляндия, Выдающиеся спортсмены в России, Лыжный спорт в России и в мире, Чемпионаты по лыжным видам спорта
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Комментарии читателей
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05.03.2017, 21:53
мик

лыжник молодец-ВАДА в ГУЛАГ!!!!
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