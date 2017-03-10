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Мутко подтвердил отстранение от выборов в Совет ФИФА

13:35 10.03.2017
Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) и не сможет баллотироваться на выборы в совет организации. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает The Washington Times.

Причина — введение комитетом по соответствию ФИФА критерия политической нейтральности. В соответствии с ним в руководящие органы федерации не должны избираться представители власти. «Может, это и правильно, но лучше бы это было сделано заранее», — сказал глава Российского футбольного союза.

Мутко заявил, что не будет подавать апелляцию. «Это же общественная работа, все нормально», — подчеркнул он.

Ранее агентство Associated Press сообщило о том, что Мутко не прошел проверку комитета ФИФА и не будет допущен к выборам в ее совет, поскольку с октября прошлого года является заместителем председателя правительства России.

ФИФА не допускает представителей власти в свои руководящие органы, объясняя это стремлением бороться с коррупцией и избегать давления государственных органов на футбол.

Выборы кандидатов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в совет ФИФА состоятся на конгрессе в Хельсинки 5 апреля. Четырех кандидатов выберут на четырехлетний срок. Помимо Мутко в списки кандидатов от УЕФА вошли венгр Шандор Чаньи, черногорец Деян Савичевич, исландец Гейр Торстейнссон и киприот Костакис Куцокумнис.

Темы: Спортивные события и персоны, Футбол в мире, ФИФА
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Комментарии читателей
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10.03.2017, 21:04
Олег Снегов

Выходит,что ФИФА самая аполитичная контора.Чудеса!
10.03.2017, 18:55
мик

Может это правда, а по мне х.ня т.кю допинговый скадал с мельдонием не был таковым ввиду противоречия определения допинга и действия мельдроната, а все рассуждения макларена пахнут статьей клевета в отношенрии его же и вообще это дешевая оперетка на основе копеечного детектива из тех, что кладут в карман нужника, читают сидя, потом отрывают, комкают, растирают и используют по прямому назначению.
10.03.2017, 18:19
Айсберг Иван Теренть вич

А шо ви мене лечите среди тут !!? Мутко незаменим как Маркс.!
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