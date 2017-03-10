Мутко подтвердил отстранение от выборов в Совет ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) и не сможет баллотироваться на выборы в совет организации. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает The Washington Times.

Причина — введение комитетом по соответствию ФИФА критерия политической нейтральности. В соответствии с ним в руководящие органы федерации не должны избираться представители власти. «Может, это и правильно, но лучше бы это было сделано заранее», — сказал глава Российского футбольного союза.

Мутко заявил, что не будет подавать апелляцию. «Это же общественная работа, все нормально», — подчеркнул он.

Ранее агентство Associated Press сообщило о том, что Мутко не прошел проверку комитета ФИФА и не будет допущен к выборам в ее совет, поскольку с октября прошлого года является заместителем председателя правительства России.

ФИФА не допускает представителей власти в свои руководящие органы, объясняя это стремлением бороться с коррупцией и избегать давления государственных органов на футбол.

Выборы кандидатов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в совет ФИФА состоятся на конгрессе в Хельсинки 5 апреля. Четырех кандидатов выберут на четырехлетний срок. Помимо Мутко в списки кандидатов от УЕФА вошли венгр Шандор Чаньи, черногорец Деян Савичевич, исландец Гейр Торстейнссон и киприот Костакис Куцокумнис.