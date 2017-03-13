Шарапова получила официальное разрешение выступать на турнирах

Женская теннисная ассоциация (WTA) официально разрешила участвовать в турнирах российской теннисистке Марии Шараповой по истечению срока ее дисквалификации. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации.

Как победительница турниров Большого шлема и итогового чемпионата WTA российская спортсменка может запрашивать и получать неограниченное количество wildcart, в том числе и на соревнования в Штутгарте, при условии, что первый матч она сыграет не ранее 26 апреля – даты окончания дисквалификации.

Давняя соперница Шараповой Винус Уильямс одобрила ее возвращение в большой спорт, сообщает Regnum со ссылкой на западные СМИ. В то же время бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки сочла несправедливым то, что Шарапова получила право на выступления, хотя срок ее дисквалификации еще не истек. Она расценила это как неуважение к другим спортсменам.

Шарапова была отстранена от соревнований в результате допингового скандала. Первоначально срок дисквалификации составлял два года, но затем решением Судебного арбитража в Лозанне был сокращен на девять месяцев.

