]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Шарапова получила официальное разрешение выступать на турнирах

19:45 13.03.2017
Мария Шарапова © KM.RU, Вадим Черноусов
Мария Шарапова © KM.RU, Вадим Черноусов
Материалы по теме:

Женская теннисная ассоциация (WTA) официально разрешила участвовать в турнирах российской теннисистке Марии Шараповой по истечению срока ее дисквалификации. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации.

Как победительница турниров Большого шлема и итогового чемпионата WTA российская спортсменка может запрашивать и получать неограниченное количество wildcart, в том числе и на соревнования в Штутгарте, при условии, что первый матч она сыграет не ранее 26 апреля – даты окончания дисквалификации.

Давняя соперница Шараповой Винус Уильямс одобрила ее возвращение в большой спорт, сообщает Regnum со ссылкой на западные СМИ. В то же время бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки сочла несправедливым то, что Шарапова получила право на выступления, хотя срок ее дисквалификации еще не истек. Она расценила это как неуважение к другим спортсменам.

Шарапова была отстранена от соревнований в результате допингового скандала. Первоначально срок дисквалификации составлял два года, но затем решением Судебного арбитража в Лозанне был сокращен на девять месяцев.
 

Темы: Россия, Выдающиеся спортсмены в России, Теннис, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.03.2017, 21:49
Гость: sadko

а больных не спрашивают одобрение....собралась замуж , так выходи Сирень....
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.