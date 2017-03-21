Москва простилась с заслуженным тренером России по хоккею Сергеем Гимаевым

Сегодня, 21 марта, Москва простилась со спортсменом, заслуженным тренером России по хоккею и спортивным комментатором Сергеем Гимаевым. Церемония прощания прошла в центральном холле Ледового дворца спорта ЦСКА имени Всеволода Боброва.

© KM.RU, Алексей Белкин. Фоторепортаж

Большую часть своей спротивной карьеры Сергей Гимаев провел в ЦСКА, став девятикратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны.

В последнее время он работал как эксперт и хоккейный телекомментатор.

Владислав Третьяк © KM.RU, Алексей Белкин. Фоторепортаж

Супруга Сергея Гимаева Наталья © KM.RU, Алексей Белкин. Фоторепортаж

Сергей Гимаев умер 18 марта на 63-м году жизни. Он скончался в Туле во время матча ветеранов.

Сергей Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище в Химках.

Фоторепортаж церемонии прощания с выдающимся спортсменом и тренером