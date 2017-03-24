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Сборная России по футболу проиграла матч с командой Кот-д’Ивуара

21:21 24.03.2017
Фото с сайта totalfootballmag.com
Фото с сайта totalfootballmag.com
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Сборная России по футболу провела в Краснодаре товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара, в котором проиграла со счетом 0:2.

У гостей отличились Жонатан Коджиа и Уилфрид Заха. Первый забил гол в ворота российской команды на 30-й минуте встречи, второй – на 70-й, передает «Интерфакс».

Россияне активно начали встречу, провели ряд перспективных атак, которые, впрочем, не смогли результативно завершить, отмечает агентство. Итог матча стал первым проигрышем российской сборной команде африканского континента.

Следующий товарищеский матч россияне сыграют со сборной Бельгии. Он состоится 28 марта на сочинском стадионе «Фишт».
 

Темы: Россия, Сборная России по футболу, Футбол в России
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Комментарии читателей
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25.03.2017, 03:25
Гость: Родной

"проиграла матч с командой"
Ну кто так говорит? А, тем более, пишет? Для корреспондентов поясняю: надо "Проиграла матч команде"... Выражаются, как депутаты.
25.03.2017, 02:51
Гость: А

Это даже хорошо. Меньше надежд и разочарований и соответствие 60му месту в рейтинге ФИФА...рядом с Венесуэлой.
25.03.2017, 02:21
Гость: ///

Так кто тут Берег Слоновой кости?!
///////и с этим -на Мундиаль?!////
Все комментарии (15)
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