Сборная России по футболу проиграла матч с командой Кот-д’Ивуара

Сборная России по футболу провела в Краснодаре товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара, в котором проиграла со счетом 0:2.

У гостей отличились Жонатан Коджиа и Уилфрид Заха. Первый забил гол в ворота российской команды на 30-й минуте встречи, второй – на 70-й, передает «Интерфакс».

Россияне активно начали встречу, провели ряд перспективных атак, которые, впрочем, не смогли результативно завершить, отмечает агентство. Итог матча стал первым проигрышем российской сборной команде африканского континента.

Следующий товарищеский матч россияне сыграют со сборной Бельгии. Он состоится 28 марта на сочинском стадионе «Фишт».

