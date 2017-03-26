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На болельщиков «Спартака» напали с ножами в Белграде

22:25 26.03.2017
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Трое футбольных болельщиков из России пострадали в Белграде в результате нападения после товарищеского матча московского «Спартака» с сербской «Црвеной Звездой».

Инцидент произошел в центре города. Россияне получили ножевые ранения. Одному из них медпомощь оказали на месте происшествия, двоих пришлось госпитализировать, сообщает RT.

В посольстве РФ в Сербии уточнили, что в больницу попали Павел Бодров и Максим Бутрин. Сотрудник консульского отдела встретились и побеседовали с ними, передает РИА Новости.

Кроме того, пострадавших россиян посетили вице-премьер и глава МВД Сербии Небойша Стефанович и министр здравоохранения Златибор Лончар.

«Наша задача – задержать совершивших (преступление), сурово их наказать и тем самым продемонстрировать, что Сербия не станет полигоном для хулиганов, которые думают, что на наших улицах могут устраивать разборки с местными или иностранными гражданами», - цитирует Стефановича агентство.

Лончар, в свою очередь, добавил, что россиянам проведены диагностика и необходимое лечение. Их состояние оценивается как стабильное.

Матче между «Спартаком» и «Црвеной Звездой» состоялся 25 марта. Московская команда проиграла со счетом 1:2.
 

Темы: Сербия, Происшествия в мире, Болельщики и их организации в России, Футбол в мире, ФК «Спартак»
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26.03.2017, 22:50
Гость: Они сами на себя напали

"Генерал Пачепа вспоминает разговор с генерал-полковником Александром Сахаровским (на фото слева), который на протяжении 15 лет возглавлял советскую внешнюю разведку – Первое главное управление КГБ, и приводит его слова: "В сегодняшнем мире, когда ядерная бомба сделала использование военной силы устаревшим, терроризм должен стать нашим главным оружием". В 1968–78 годах румынские службы безопасности, создававшиеся под надзором Сахаровского, еженедельно отправляли два грузовых самолета с оружием палестинским террористам в Ливан. В архивах Штази (Министерства государственной безопасности ГДР) есть документ об отправке в Ливан только в одном 1983 году автоматов Калашникова и боеприпасов к ним на почти 2 миллиона долларов. Коммунистическая Чехословакия направила 1000 тонн взрывчатки Семтекс исламским террористам – этого, пишет Пачепа, хватило бы на 150 лет.
По плану, разработанному на Лубянке, террористы начали захват самолетов: в течение одного только 1969 года Организация Освобождения Палестины, получавшая деньги от советских спецслужб, захватила 82 самолета. Генерал Пачепа вспоминает, как в 1971 году генерал Сахаровский показал ему в своем кабинете карту, утыканную красными флажками. Каждый флаг обозначал захваченный самолет. "Это мое изобретение", – похвастался Сахаровский
26.03.2017, 22:42
Гость: Остолоп

"Главный тренер сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» Миодраг Божович отметил отличную атмосферу во время матча его команды с российским «Спартаком»."
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