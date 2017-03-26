На болельщиков «Спартака» напали с ножами в Белграде

Трое футбольных болельщиков из России пострадали в Белграде в результате нападения после товарищеского матча московского «Спартака» с сербской «Црвеной Звездой».

Инцидент произошел в центре города. Россияне получили ножевые ранения. Одному из них медпомощь оказали на месте происшествия, двоих пришлось госпитализировать, сообщает RT.

В посольстве РФ в Сербии уточнили, что в больницу попали Павел Бодров и Максим Бутрин. Сотрудник консульского отдела встретились и побеседовали с ними, передает РИА Новости.

Кроме того, пострадавших россиян посетили вице-премьер и глава МВД Сербии Небойша Стефанович и министр здравоохранения Златибор Лончар.

«Наша задача – задержать совершивших (преступление), сурово их наказать и тем самым продемонстрировать, что Сербия не станет полигоном для хулиганов, которые думают, что на наших улицах могут устраивать разборки с местными или иностранными гражданами», - цитирует Стефановича агентство.

Лончар, в свою очередь, добавил, что россиянам проведены диагностика и необходимое лечение. Их состояние оценивается как стабильное.

Матче между «Спартаком» и «Црвеной Звездой» состоялся 25 марта. Московская команда проиграла со счетом 1:2.

