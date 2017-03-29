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Аэропорт в Португалии переименовали в честь Роналду

20:45 29.03.2017
Криштиану Роналду. Фото с сайта wikipedia.org
Криштиану Роналду. Фото с сайта wikipedia.org
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В Португалии аэропорт Мадейра переименовали в честь игрока сборной страны по футболу и испанского «Реала» Криштиану Роналду».

Полное название воздушной гавани звучит как «Аэропорт Мадейры Криштиану Роналду». «Для меня этот момент является особенным», - сказал футболист изданию A Bola. Он добавил, что гордится своей родиной – Португалией и, в частности, Мадейрой и это всем известно.

Решение о переименовании аэропорта не всеми было встречено одобрительно. Так, Департамент муниципальных властей Португалии выразил недовольство по этому поводу. Кроме того, петицию против переименования воздушной гавани подписали около пяти тысяч местных жителей. Однако власти острова сделали акцент на том, что приоритет в распоряжении собственностью региона принадлежит им.

Роналду является четырехкратным обладателем «Золотого мяча» и самым высокооплачиваемым футболистом в мире. На Мадейре установлена его статуя, а также есть посвященный ему музей.
 

Темы: Португалия, Выдающиеся спортсмены за рубежом, Футбол в мире
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Комментарии читателей
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30.03.2017, 00:55
Гость: а город волгоград

нужно переименовать в Царицын.
30.03.2017, 00:02
Гость: ЛукаЛукич

...перименуйте в Альминские Острова.
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