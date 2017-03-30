Российский дуэт занял третье место на ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы Татьяна Тарасова и Владимир Морозов завоевали бронзовые награды по итогам короткой и произвольной программ в соревновании пар ЧМ в Хельсинки.

В общей сложности они набрали 219,03 балла, передает «Интерфакс».

Золотые медали чемпионата завоевали китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, набравшие 232,06 балла. Серебро выиграли представлявшие на соревнованиях Германию Алена Савченко и Бруно Массо. Они показали результат 230,30 балла.

Еще две российские пары – Ксения Столбова/Федор Климов и Наталья Забияко/Александр Энберт – заняли 5-е и 12-е места соответственно.

