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Российский дуэт занял третье место на ЧМ по фигурному катанию

23:11 30.03.2017
Татьяна Тарасова и Владимир Морозов. Стоп-кадр с видео в YouTube
Татьяна Тарасова и Владимир Морозов. Стоп-кадр с видео в YouTube
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Российские фигуристы Татьяна Тарасова и Владимир Морозов завоевали бронзовые награды по итогам короткой и произвольной программ в соревновании пар ЧМ в Хельсинки.

В общей сложности они набрали 219,03 балла, передает «Интерфакс».

Золотые медали чемпионата завоевали китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, набравшие 232,06 балла. Серебро выиграли представлявшие на соревнованиях Германию Алена Савченко и Бруно Массо. Они показали результат 230,30 балла.

Еще две российские пары – Ксения Столбова/Федор Климов и Наталья Забияко/Александр Энберт – заняли 5-е и 12-е места соответственно.
 

Темы: Хельсинки, Фигурное катание в России и мире, Чемпионаты по фигурному катанию в России и в мире
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Комментарии читателей
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30.03.2017, 23:26
Гость: третье место в ссср

по фигурному катанию или в хоккей страшная катастрофа!только первое, ну если второе то выговор с занисением в личное дело!
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