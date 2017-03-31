Фигурист Евгений Плющенко завершил спортивную карьеру

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко завершил спортивную карьеру.

«Я не поеду в Корею как спортсмен. Я закончил карьеру в спорте», - сказал он в интервью «Матч ТВ».

Плющенко добавил, что открывает свою академию, где сосредоточится на тренерской работе. Он допустил, что в этом качестве может поехать на Олимпиаду-2018.

Решение о завершении карьеры спортсмен принял год назад, когда ему делали операцию на шейном отделе. «Подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться – мне так кажется. Есть какой-то предел», - сказал Плющенко.

Последний раз спортсмен участвовал в официальных соревнованиях в феврале 2014 года в Сочи, где выиграл золото в командном первенстве. После ему потребовалась операция в связи с травмой позвоночника, но фигурист допустил возможность своего участия в ОИ-2018.

