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Фигурист Евгений Плющенко завершил спортивную карьеру

20:45 31.03.2017
Евгений Плющенко © KM.RU
Евгений Плющенко © KM.RU
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Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко завершил спортивную карьеру.

«Я не поеду в Корею как спортсмен. Я закончил карьеру в спорте», - сказал он в интервью «Матч ТВ».

Плющенко добавил, что открывает свою академию, где сосредоточится на тренерской работе. Он допустил, что в этом качестве может поехать на Олимпиаду-2018.

Решение о завершении карьеры спортсмен принял год назад, когда ему делали операцию на шейном отделе. «Подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться – мне так кажется. Есть какой-то предел», - сказал Плющенко.

Последний раз спортсмен участвовал в официальных соревнованиях в феврале 2014 года в Сочи, где выиграл золото в командном первенстве. После ему потребовалась операция в связи с травмой позвоночника, но фигурист допустил возможность своего участия в ОИ-2018.
 

Темы: Россия, Выдающиеся спортсмены в России, Фигурное катание в России и мире
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Комментарии читателей
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01.04.2017, 05:27
Иван

Завершил карьеру в 125 раз, но его мадам через месяц объявит о начале карьеры в 126 раз. Это у них способ не стать забытыми и что-то на этом зарабатывать.
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