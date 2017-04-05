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Российскую тяжелоатлетку лишили завоеванной в Лондоне медали

21:00 5.04.2017
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Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую тяжелоатлетку Светлану Царукаеву серебряной медали, завоеванной на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт организации.

Решение было принято в связи перепроверкой допинг-пробы спортсменки. Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщила, что в ней был найден запрещенный препарат туринабол.

К настоящему времени МОК лишил российских спортсменов более 20 олимпийских наград. В частности, ранее комитет отобрал у сборной РФ одну золотую шесть серебряных и шесть бронзовых медалей Олимпиады-2008 в Пекине. Что касается наград, завоеванных в 2012 году на Играх в Великобритании, то россияне лишились трех золотых и шести серебряных медалей.
 

Темы: Россия, Олимпиада в Лондоне 2012, Тяжелая атлетика и силовые виды спорта, Международный олимпийский комитет (МОК)

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Комментарии читателей
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06.04.2017, 05:57
МВИ

Идиотизм зашкаливает,сами себя все эти деятели от спорта кампроментируют. Совершенно очевидно, что у спортсменов других стран ситуация в спорте ни сколько не лучше, чем в России.
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