Российскую тяжелоатлетку лишили завоеванной в Лондоне медали

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую тяжелоатлетку Светлану Царукаеву серебряной медали, завоеванной на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт организации.

Решение было принято в связи перепроверкой допинг-пробы спортсменки. Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщила, что в ней был найден запрещенный препарат туринабол.

К настоящему времени МОК лишил российских спортсменов более 20 олимпийских наград. В частности, ранее комитет отобрал у сборной РФ одну золотую шесть серебряных и шесть бронзовых медалей Олимпиады-2008 в Пекине. Что касается наград, завоеванных в 2012 году на Играх в Великобритании, то россияне лишились трех золотых и шести серебряных медалей.

