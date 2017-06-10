Грозненский футбольный клуб «Терек» переименован в «Ахмат»

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) поменяла название грозненского клуба на своем официальном сайте с "Терека" на "Ахмат".

Фото с официального сайта клуба

Руководящий совет грозненского клуба принял решение о переименовании "Терека" 6 июня. Ранее пресс-служба грозненцев изменила адрес официального сайта клуба, а также профилей в соцсетях.

Ранее глава Чечни, почетный президент клуба Рамзан Кадыров заявил, что решение о переименовании клуба было основано на обращениях многих тысяч болельщиков, передает ТАСС.

Клуб был основан в 1958 году и с тех пор название не менял. Грозненцы дебютировали в премьер-лиге в 2005 году, однако по итогам сезона вылетели в первый дивизион. С 2008 года "Терек" неизменно выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. Стадион команды носит название "Ахмат-Арена" в честь первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Кадырова, погибшего 9 мая 2004 года в результате террористического акта в Грозном.