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Грозненский футбольный клуб «Терек» переименован в «Ахмат»

15:21 10.06.2017

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) поменяла название грозненского клуба на своем официальном сайте с "Терека" на "Ахмат".

Фото с официального сайта клуба

Руководящий совет грозненского клуба принял решение о переименовании "Терека" 6 июня. Ранее пресс-служба грозненцев изменила адрес официального сайта клуба, а также профилей в соцсетях.

Ранее глава Чечни, почетный президент клуба Рамзан Кадыров заявил, что решение о переименовании клуба было основано на обращениях многих тысяч болельщиков, передает ТАСС.

Клуб был основан в 1958 году и с тех пор название не менял. Грозненцы дебютировали в премьер-лиге в 2005 году, однако по итогам сезона вылетели в первый дивизион. С 2008 года "Терек" неизменно выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. Стадион команды носит название "Ахмат-Арена" в честь первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Кадырова, погибшего 9 мая 2004 года в результате террористического акта в Грозном.

Темы: Чечня, Футбол в России
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Комментарии читателей
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11.06.2017, 02:56
Петрович

Если провести футбольный референдум, то, наверное, большинство болельщиков выскажутся за "Ахмат" ... Главное, чтобы не позорили чеченский, то есть российский футбол ... Может, сначала называть клуб "Терек - Ахмат" ("Терек - Достойный"), а через год - два, уже просто "Ахмат" ... Такому клубу надо будет иметь спортивную базу не хуже, чем у ФК "Краснодар" ...
10.06.2017, 21:39
Катапуся

А почему моим именем они не назовут клуб? "Пуся" Грозный - звучит неплохо.
Финал кубка "Пуся" Грозный - "Барселона" Мадрид 3:0.
10.06.2017, 21:36
Факт

А дублирующий состав грозненского клуба надо переименовать в ФК "Рамзан".
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