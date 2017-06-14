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Единственное видео реального боя Брюса Ли опубликовано в Интернете

12:16 14.06.2017
Брюс Ли. Фото с сайта kinopoisk.ru

В Интернете появилось единственное видео реального боя Брюса Ли по правилам смешанных боевых искусств. Ролик выложили на канале Bruce Lee Central в YouТube.

Оппонентом Ли по поединку выступил его ученик Тэд Вонг, пишет "Газета.RU" со ссылкой на издание Daily Mail.

В комментарии к видеозаписи говорится о том, что оба бойца выступали в защитном снаряжении и перчатках в соответствии с правилами MMA. Однако подчеркивается, что Брюс Ли предпочитал сражаться "голыми руками".

Кадры были сняты в основанной Ли калифорнийской школе боевых искусств. За два дня ролик уже набрал 7,5 млн просмотров.

Темы: Выдающиеся спортсмены за рубежом
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Комментарии читателей
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14.06.2017, 17:56
Alex

жалкое зрелище...уровень юн. 1 разряда...
14.06.2017, 16:24
скептику

На YouTube есть "Брюс Ли - бой с Чаком Норисом", и там отлично видно различие техник. У Чака Нориса хорошо видны все его движения, а у Брюса Ли только результат, когда он достиг цели. Это совершенно разные уровни, и даже разные миры.
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Поэтому Брюса Ли приходилось снимать ускоренной камерой, иначе зритель мало бы что увидел, а кино должно быть зрелищным.
14.06.2017, 14:23
скептик

Очень похоже на обычную тренировку средних бойцов в МВД, ничего впечатляющего - не стоило и выкладывать в интернет: реклама дороже обошлась! Славы Брюсу Ли не доставит! То ли дело реальный чемпион Чак Норрис!
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