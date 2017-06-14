Единственное видео реального боя Брюса Ли опубликовано в Интернете

В Интернете появилось единственное видео реального боя Брюса Ли по правилам смешанных боевых искусств. Ролик выложили на канале Bruce Lee Central в YouТube.

Оппонентом Ли по поединку выступил его ученик Тэд Вонг, пишет "Газета.RU" со ссылкой на издание Daily Mail.

В комментарии к видеозаписи говорится о том, что оба бойца выступали в защитном снаряжении и перчатках в соответствии с правилами MMA. Однако подчеркивается, что Брюс Ли предпочитал сражаться "голыми руками".

Кадры были сняты в основанной Ли калифорнийской школе боевых искусств. За два дня ролик уже набрал 7,5 млн просмотров.