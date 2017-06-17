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Церемония открытия Кубка конфедераций на «Санкт-Петербург Арене»

17:49 17.06.2017
Фото с сайта 4lifemsk.ru

В субботу, 17 июня, в Северной столице стартовал долгожданный Кубок конфедераций. В 16:00 на стадионе "Санкт-Петербург Арена" прошла торжественная церемония открытия турнира, на которой гостей познакомили с городами, принимающими матчи Кубка.

Первая игра Кубка конфедераций начнется в этот же день в 18:00 на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге. На поле выйдут футбольные сборные России и Новой Зеландии.
В Москве же матчи турнира примет стадион "Спартак", пишет "Вечерняя Москва".

Кубок конфедераций будет проходить с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Для того, чтобы стать зрителями матчей, необходимо предъявить паспорт болельщика, который нужно оформлять заранее.

Темы: Россия, Футбол в мире
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Комментарии читателей
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17.06.2017, 21:08
Гость: Гюрза -Илье

Футбол -самый популярный вид спорта в мире. Не нравится не смотри. Ты прям как моя мама что ей не нравится всем не должно нравится. Какое стрельбище на футбольных стадионах? Другое время и другие места для своих стрельбищ ищи. Можно подумать футбол каждый год только в России проводят. Один раз решили провести в стране .
17.06.2017, 20:40
Гость: Ян

Согласен. Хоккей интерестней. И мордобой присутствует.
17.06.2017, 18:38
Гость: Илья

Мне лично абсолютно пох на футбол. Высаживает, что из-за этого дебильного события невозможно никуда на стрельбище выбраться. Ублюдки. На Луне свои матчи проводите. 22 миллионера пинают мячик, а миллионы нижесреднегокласса на это дебильство смотрят.
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