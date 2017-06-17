Церемония открытия Кубка конфедераций на «Санкт-Петербург Арене»

В субботу, 17 июня, в Северной столице стартовал долгожданный Кубок конфедераций. В 16:00 на стадионе "Санкт-Петербург Арена" прошла торжественная церемония открытия турнира, на которой гостей познакомили с городами, принимающими матчи Кубка.

Первая игра Кубка конфедераций начнется в этот же день в 18:00 на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге. На поле выйдут футбольные сборные России и Новой Зеландии.

В Москве же матчи турнира примет стадион "Спартак", пишет "Вечерняя Москва".

Кубок конфедераций будет проходить с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Для того, чтобы стать зрителями матчей, необходимо предъявить паспорт болельщика, который нужно оформлять заранее.