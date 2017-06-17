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Российские футболисты одержали победу в стартовом матче Кубка конфедераций

20:02 17.06.2017

Сборная России по футболу одержала победу со счетом 2:0 в игре с командой Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций.

Сборная России на Кубке конфедераций 2017. Фото с официального сайта РФС

В субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге  стартовал долгожданный Кубок конфедераций. Первой игрой соревнований стала встреча футбольных сборных России и Новой Зеландии на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге. 

После первого периода сборная России вела со счетом 1:0. Автором самого первого гола на Кубке стал полузащитник сборной России  Денис Глушаков. Позже ФИФА изменила автора гола: он был переписан как автогол защитника новозеландской команды Майкла Боксолла. 

На 69-й минуте второго периода нападающий российской сборной Федор Смолов забил второй мяч в ворота сборной Новой Зеландии. 

Завтра в Казани в группе А Португалия встретится с Мексикой.

Темы: События в мире футбола, Футбол в мире, Футбол в России
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Комментарии читателей
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17.06.2017, 22:33
Гость: АГА!

Ну что? Подаём прошение на высочайшее имя, чтобы день победы над НОВОЙ ЗЕЛАНДИЕЙ впредь праздновали как День Российского ФУТБОЛА.
17.06.2017, 22:22
Гость: Гость

А что Новая Зеландия в футбол играет? Или это просто первых попавшихся одели в форму? А, я понял, просто когда был матч, то в Новой Зеландии была ночь и их футболисты были на поле спящими и незаметили пару мячей.
17.06.2017, 21:46
Гость: Не одержали.

Если быть до конца справедливым, то вернее сказать, что "аллах" и лица приближенные к этому карнавалу оплатили поражение игрокам новозеландии. Вопрос - сколько денег выделено из бюджета и хватит ли их на подкуп остальных команд? По игре сборная России может обыгрывать сборные киргизии, таджикистана, свазиленда, мадагаскара и т.д.
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