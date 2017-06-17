Российские футболисты одержали победу в стартовом матче Кубка конфедераций

Сборная России по футболу одержала победу со счетом 2:0 в игре с командой Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций.

Сборная России на Кубке конфедераций 2017. Фото с официального сайта РФС

В субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге стартовал долгожданный Кубок конфедераций. Первой игрой соревнований стала встреча футбольных сборных России и Новой Зеландии на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.

После первого периода сборная России вела со счетом 1:0. Автором самого первого гола на Кубке стал полузащитник сборной России Денис Глушаков. Позже ФИФА изменила автора гола: он был переписан как автогол защитника новозеландской команды Майкла Боксолла.

На 69-й минуте второго периода нападающий российской сборной Федор Смолов забил второй мяч в ворота сборной Новой Зеландии.

Завтра в Казани в группе А Португалия встретится с Мексикой.