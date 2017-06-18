Ковалев – Уорд II. Американцы изобрели новый вид нокаута

Прошедший в ночь с субботы на воскресенье бой-реванш Ковалев-Уорд обогатил мир бокса новыми инновациями. ВИДЕО

Начать стоит с того, что Ковалев бой не выиграл. Это не только отразил итоговый результат, но и весь ход реванша.

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Уже в третьем раунде создавалось ощущение, что в ринге находится не Ковалев, а кто-то на него похожий внешне. После всех тех слов, что Сергей сказал в адрес Уорда до боя, все ждали, что от американца в первые же секунды полетят пух и перья, но никакой ожидаемой агрессии и натиска и в помине не было.

В первом раунде соперники осторожно пристреливались, во втором немного оживились, но затем сбавили обороты, после чего бой перешел в вялотекущую фазу. А потом как-то само собой стало ясно, что Ковалева в ринге нет. Того самого агрессивного, доминирующего бойца с пушечными ударами, который привык расшвыривать соперников, как кегли.

Зато был подвижный, как ртуть Андре Уорд, который в атаке традиционно ничего не показал, но зато продемонстрировал впечатляющее умение защищаться. Причем, используя грязные приемы.

В первый раз Ковалев пропустил удар ниже пояса уже во втором раунде, затем в седьмом, а в восьмом два удара ниже пояса рефери Тони Уикс расценил как нокаут. Самое удивительное, что Уикс даже не открыл счет, как того требуют правила, а моментально решил, что Ковалев бой продолжать не может.

Помнится, похожая инновация имела место быть в одном из боев Владимира Кличко, когда судья зафиксировал нокаут от не попавшего в цель джеба, но вот чтобы бой останавливали после двух ударов ниже пояса…

Вообще-то, такое в боксе уже было, вспомним бой Риддика Боу и Анджея Голоты. Тогда поляк аж четыре раза отправлял мощные удары в «подвальный этаж» Боу, едва не оставив того инвалидом и без потомства. Но тогда в ринге был настоящий рефери, а не предвзятый или заранее купленный Тони Уикс. Тогда Голоту дисквалифицировали, а вот Уикс за точно такие же проступки признал Уорда победителем.

Сразу же вспомнилось пророчество одного спортивного журналиста, который за две недели до реванша предсказал его исход. Объясняя свои доводы тем, что Ковалева в Лас-Вегасе непременно «обворуют», как это случилось в первом бою с Уордом. Кто ж тогда знал, что аккурат к этому бою судья Тони Уикс перепишет правила, и удары ниже пояса будет считать не грязными приемами, а нокаутирующими ударами?

Впрочем, как уже было сказано выше, этот бой Ковалев все равно не выигрывал. По окончании седьмого раунда двое судей отдавали предпочтение Уорду, а один Ковалеву. Сергей вполне мог бы свести этот бой к ничьей, и этот результат отражал бы реальный ход поединка. Но получилось то, что получилось. Скандал и второе поражение в карьере Сергея.

После боя он опять обещал «надрать задницу» Уорду, но в этот раз пункта об обязательном реванше в контракте нет. Поэтому про Уорда можно забыть, по-видимому,

навсегда.

Америка может гордиться новым абсолютным чемпионом, но всем при этом ясно, что Уорд даже близко не стоит рядом с такими действительно абсолютными чемпионами, как Бернард Хопкинс или Рой Джонс-младший.

Уорд не стоит рядом и с Ковалевым, которого результат первого боя, похоже, выбил из колеи, и он «перегорел» эмоционально задолго до реванша. Вот почему и был не похож на самого себя в ринге.

Но ничего страшного в этом нет. Все великие боксеры рано или поздно проигрывают, либо их обворовывают судьи. К этому надо относиться спокойно, как к неизбежному снегу зимой и слякоти весной. Тем более выступая в Америке, Ковалеву надо было побеждать Уорда вчистую, так, чтобы его унесли с ринга. Только в этом случае судейские решения ни на что не повлияли бы. А когда бои протекает с минимальным перевесом, то однозначно стоит ждать предвзятых оценок. Это было и в первом бою Ковалев-Уорд, а во втором и вовсе приобрело гротескный вид.

Впрочем, все это не отменяет того факта, что Сергей Ковалев был и будет сильнейшим полутяжем в мире. А бои с Уордом, надеемся, пойдут ему на пользу. Во всяком случае, никаких иллюзий в отношении американцев быть больше не должно. Для них подличать и мухлевать так же естественно, как дышать.