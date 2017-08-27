«Бой века» Мэйвезер-Макгрегор завершился предсказуемо

Чемпион всех времен и народов Флойд Мэйвезер победил ирландца Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде



Стоп-кадр из видео в YouTube

Этот бой изначально был похож на цирковое представление. О чем, кстати, говорили многие боксеры, заранее отводя Макгерегору роль «мешка». Тем более, что «мешок» сразу же продемонстрировал талант великого шоумена, из-за чего предстоящий бой выглядел несерьезным вдвойне. Впрочем, Мэйвезер от своего оппонента не отставал, и вдвоем они устроили шоу в лучших американских китчевых традициях, вдохновенно работая на потеху публике.

Тем временем эксперты пытались предугадать исход предстоящего поединка, оценивая сильные и слабые стороны противников.

Флойд Мэйвезер в представлениях не нуждался, так как после 49-ти проведенных боев он так и оставался непобежденным. Кроме того, он перевидал в ринге всех и вся и имел огромный опыт проведения чемпионских боев. Единственным его минусом можно было бы считать возраст и двухгодичный перерыв в карьере, однако, судя по его форме, за эти два года он не сильно подрастерял свой потенциал, если подрастерял вообще.

Тем не менее, в сорок лет даже великие чемпионы способны преподнести неприятные сюрпризы, и история мирового бокса знает немало таких случаев.

Ирландский чемпион UFC Конор Макгрегор физически был подготовлен не хуже Мэйвезера, запредельно мотивирован, но самое главное, имел такой козырь, как 11-летняя разница в возрасте. Но и минусы были весьма существенные – Макгрегор не имел опыта боксерских боев, тем более с чемпионами такого уровня, как Мэйвезер.

Многие специалисты, именно исходя из этого, безоговорочно признавали преимущество Мэйвезера и заранее отдавали ему победу. Причем подавляющее большинство было уверено, что бой для Макгрегора завершится нокаутом.

И вот, наконец, сегодня рано утром наступил момент истины – в Лас-Вегасе оба противника встретились в центре ринга. Разумеется, без элементов шоу опять не обошлось, но с ударом гонга противостояние началось, как говорится, по «гамбургскому счету».

Макгрегор ожидаемо попытался работать первым номером, Мэйвезер, так же ожидаемо, в этом ему не мешал, больше сосредоточившись на защите. Первые четыре раунда прошли с небольшим преимуществом ирландца, хотя всем было ясно, что опытнейший Мэйвезер просто дает своему оппоненту возможность «вымахаться» и устать. За это время Макгрегор ни разу не достал своего противника заслуживающим внимания ударом, хотя сыпал ими беспрерывно. Но все они приходились на защиту Флойда либо летели мимо цели.

Мэйвезер также не особо стремился потрясти противника, хотя несколько раз весьма резко контратаковал и отметился рядом точных попаданий. Ну а дальше произошло все так, как учат учебники бокса.

К седьмому раунду уставший Макгрегор сбавил обороты, а Флойд мягко, но уверенно перехватил инициативу и начал раз за разом посылать удары точно в цель. Тем более, что защита Макгрегора совершенно расклеилась и моментами казалось, что её просто нет.

В середине восьмого раунда ирландец уже банально выживал, пропуская раз за разом весьма тяжелые удары и всё чаще «зависая» на оппоненте. В следующем раунде уже мало кто сомневался, что конец поединка не за горами, так как Мэйвезер банально работал по Макгрегору, как по мешку, но только в десятом раунде судья остановил бой, после того как он перешел в фазу одностороннего избиения.

Так и не побежденный Мэйвезер одержал пятидесятую победу в карьере, превзойдя рекорд Рокки Марчиано шестидесятилетней давности.

После боя он сказал, что очень рад тому, что отстоял честь бокса и что это был его последний бой. Кстати, обогативший его на очередные сто миллионов долларов. Плюс к этому коллекция чемпионских поясов Мэйвезера пополнилась очередным поясом стоимостью более миллиона долларов, усыпанном бриллиантами, сапфирами и изумрудами. Про полтора килограмма золота, пошедшего на его отделку, на фоне такого великолепия можно даже не упоминать.

Макгрегор, как того и следовало ожидать, категорически не был согласен с «ранней» остановкой боя, заявив, что он оставался вполне конкурентоспособным, но судья все сделал правильно. Если бы еще несколько ударов Флойда попали в цель, для ирландца, вернее, для его здоровья, все могло бы закончиться гораздо печальнее.

Но в целом Макгрегор выглядел весьма неплохо, проявил стойкость и сражался до последнего. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что если бы Мэйвезер был лет на десять моложе, Конор не продержался бы против него и пяти раундов. И все бы закончилось не техническим, а полноценным нокаутом.

Пока сложно сказать, чем именно запомнится этот «бой века». То ли всем тем цирковым шоу, что было накануне его, то ли поражением Макгрегора, явно сунувшемуся в калашный ряд, то ли последними минутами великого чемпиона Мэйвезера, проведенными на ринге.

Каждый запомнит для себя что-то особенное. Но вот чего у американцев не отнять, так это умения проводить подобные мероприятия, к которым приковано внимание всего мира. Что и доказал уже ставший историей «бой века», который вряд ли когда забудется.