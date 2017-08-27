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Россияне завоевали 16-ое золото на Универсиаде

19:12 27.08.2017
Изображение с сайта wikipedia.org
Изображение с сайта wikipedia.org
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В восьмой день Универсиады в Тайбэе сборная России завоевала одну золотую медаль.

Высшую, 16-ю по счету, награду в копилку сборной принесла мужская команда по прыжкам в воду. Женской команде досталась серебряная медаль, передает ТАСС.

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над аргентинской командой со счетом 3:2 и вышла в полуфинал турнира. В то ж время женская сборная РФ по водному поло потерпела поражение от спортсменок из Венгрии 7:11 в полуфинале. Теперь ей предстоит борьба за третье место. За бронзу будут бороться и отечественные баскетболистки, проигравшие в полуфинале команде из Японии со счетом 63:84.

В общей сложности в активе сборной РФ 71 медаль: 6 золотых, 24 серебряных и 31 бронзовая. В общекомандном зачете она занимает четвертое место. Лидерами Универсиады являются команды Японии (28-19-26), Южной Кореи (27-18-26) и Тайваня (17-26-20).
 

Темы: Россия, Спортивные события и персоны, Универсиады в России и в мире
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