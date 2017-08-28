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Штангистка из РФ получит олимпийскую медаль вместо китаянки

20:45 28.08.2017
Оксана Сливенко
Оксана Сливенко
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Российская штангистка Оксана Сливенко получит олимпийское золото вместо китайской спортсменки, дисквалифицированной из-за допинга. Об этом сообщает «Интерфакс».

Россиянка Оксана Сливенко завоевала на Олимпиаде-2008 серебряную награду в весовой категории до 69 килограммов. Золото выиграла китайская спортсменка Чуньхонь Лю, однако Международный олимпийский комитет (МОК) в начале текущего года дисквалифицировал ее и еще одну китаянку Лей Цао за нарушение антидопинговых правил.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне апелляции китайских спортсменок отклонил. Согласно правилам, результат Чуньхонь Лю аннулируется, а золотая медаль переходит к занявшей второе место Сливенко.
 

Темы: Россия, Китай, Летние и зимние Олимпийские игры , Тяжелая атлетика и силовые виды спорта, Международный олимпийский комитет (МОК)
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