Фигуристка Юлия Липницкая завершила карьеру в 19 лет

Перспективная российская фигуристка Юлия Липницкая, завоевавшая «золото» в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Сочи, завершила спортивную карьеру в 19 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери Липницкой.

«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству Федерации [фигурного катания на коньках России (ФФККР)] еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где проходила трехмесячное лечение от анорексии», — сообщила она.

Президент ФФККР Александр Горшков, в свою очередь, заявил в понедельник, что пока не получал от фигуристки документов о завершении спортивной карьеры.

«Юлия находится пусть и в резервном, но составе сборной команды России. Я не могу оперировать слухами, мое положение обязывает исходить из фактов. Надо дождаться заявления от Юлии, пока это только разговоры», — сказал Горшков.