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Фигуристка Юлия Липницкая завершила карьеру в 19 лет

16:09 28.08.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Перспективная российская фигуристка Юлия Липницкая, завоевавшая «золото» в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Сочи, завершила спортивную карьеру в 19 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери Липницкой.

«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству Федерации [фигурного катания на коньках России (ФФККР)] еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где проходила трехмесячное лечение от анорексии», — сообщила она.

Президент ФФККР Александр Горшков, в свою очередь, заявил в понедельник, что пока не получал от фигуристки документов о завершении спортивной карьеры.

«Юлия находится пусть и в резервном, но составе сборной команды России. Я не могу оперировать слухами, мое положение обязывает исходить из фактов. Надо дождаться заявления от Юлии, пока это только разговоры», — сказал Горшков. 

Темы: Спортивные события и персоны, Фигурное катание в России и мире
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Комментарии читателей
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28.08.2017, 17:53
Герасим

Очень жалко. И фигуристка, и спортсменка и просто девушка на загляденье. До сих пор помню блеск её звёздного полёта. Удачи и счастья!
28.08.2017, 17:11
Андрей

Сообщалось, что "юная олимпийская чемпионка Сочи практически ничего не ест". Интересно было бы узнать, кто посадил ее на такую замечательную диету?
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