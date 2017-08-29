Липницкую пригласили на работу в «Бургер Кинг»

Олимпийской чемпионке Юлии Липницкой предложили должность в сети ресторанов «Бургер Кинг».

«Уважаемая Юлия Вячеславовна! Приглашаем Вас на работу в позиции директора по продукту «Чикен филе» в «Бургер Кинг». Компания уверена, вы максимально соответствуете ценностям нового бургера с диетической куриной грудкой», – цитирует «Евроспорт» письмо фигуристке, подписанное директором по коммуникациям компании.

В послании поясняется, что в обязанности Липницкой будет входить организация промо-мероприятий, включающих элементы фигурного катания. Кроме того, ей предстоит сотрудничество с фондами по борьбе с анорексией и ожирением.

Ранее мать спортсменки заявила, что Липницкая завершила спортивную карьеру, пройдя перед этим лечение от анорексии. Фигуристке уже предлагали попробовать свои силы в спортивной журналистике и на госслужбе. Сама она от комментариев воздерживается.

Липницкая завоевала золото Олимпиады-2014 в Сочи в командных соревнованиях. Кроме того, она выиграла золото ЧЕ и серебро ЧМ по фигурному катанию в 2014 году.