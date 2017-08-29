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Липницкую пригласили на работу в «Бургер Кинг»

22:13 29.08.2017
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Олимпийской чемпионке Юлии Липницкой предложили должность в сети ресторанов «Бургер Кинг».

«Уважаемая Юлия Вячеславовна! Приглашаем Вас на работу в позиции директора по продукту «Чикен филе» в «Бургер Кинг». Компания уверена, вы максимально соответствуете ценностям нового бургера с диетической куриной грудкой», – цитирует «Евроспорт» письмо фигуристке, подписанное директором по коммуникациям компании.

В послании поясняется, что в обязанности Липницкой будет входить организация промо-мероприятий, включающих элементы фигурного катания. Кроме того, ей предстоит сотрудничество с фондами по борьбе с анорексией и ожирением.

Ранее мать спортсменки заявила, что Липницкая завершила спортивную карьеру, пройдя перед этим лечение от анорексии. Фигуристке уже предлагали попробовать свои силы в спортивной журналистике и на госслужбе. Сама она от комментариев воздерживается.

Липницкая завоевала золото Олимпиады-2014 в Сочи в командных соревнованиях. Кроме того, она выиграла золото ЧЕ и серебро ЧМ по фигурному катанию в 2014 году.

Темы: Россия, Выдающиеся спортсмены в России, Ресторанный бизнес и общественное питание
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Комментарии читателей
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30.08.2017, 08:24
Гость: как-то так

Только и кататься в платных шоу. В школе девочка неучилась. Некогда было. В чемпионки готовилась лет с 4-х. Стала чемпионкой в 14-15 лет. Своё получила. Вот тогда и надо было хотя бы учёбой заняться.
30.08.2017, 03:58
Гость: Петрович

Ждем Юлию Липницкую в ледовом шоу "Ледниковый период" ...
29.08.2017, 23:21
Гость: Длинный нос

Куриная грудка и чикен филе- звучит заманчиво.
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