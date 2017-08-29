На первенстве мира по велоспорту на треке москвичи завоевали четыре золота

Первенство мира по велоспорту на треке завершилось в Монтикьяри (Италия).



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В копилке россиян 12 медалей: пять золотых, пять серебряных и две бронзовые. Кроме того, на счету команды три мировых рекорда и рекорд Европы.

В ходе соревнований отличились московские спортсмены. Они выиграли четыре из пяти общекомандных золотых медалей и две бронзовые.

В гите на 1000 метров с места победил московский спринтер Павел Перчук. Его время - 1 минута 1,768 секунды - стало новым рекордом Европы. Он же показал лучший результат в кейрине.

«Юниорская сборная России заняла первое место в общекомандном зачете первенства мира. Это выступление стало лучшим достижением в истории российского трекового велоспорта на молодежном уровне», - отметил главный тренер по велоспорту на треке Сергей Ковпанец.