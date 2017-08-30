Польский спортсмен пересек вплавь Балтийское море

Спортсмен из Польши Себастьян Карась стал первым в истории человеком, который переплыл Балтику.

Для заплыва был выбран участок между польским городом Колобжег и датским островом Борнхольм. На то, чтобы преодолеть расстояние в 100 километров пловцу потребовалось 28 с половиной часов, сообщает Polskie Radio.

Менеджер спортсмена рассказал, что на всем протяжении пути его сопровождала лодка, но за все время заплыва он ни разу не поднимался на борт. Даже для того, чтобы подкрепиться – пищу пловцу подали прямо в воду.

Последние несколько километров дистанции оказались для Карася самыми трудными из-за усталости и низкой температуры воды.

В 2015 году спортсмен переплыл Ла-Манш, на что ему потребовалось 8 часов 48 минут. В прошлом году он уже предпринимал попытку переплыть Балтику, но тогда ему помешали проблемы со здоровьем и сильное волнение на море.

