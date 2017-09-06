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У российских паралимпийцев появился шанс выступить на Играх-2018

21:38 6.09.2017
Эмблема Паралимпийских игр. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Эмблема Паралимпийских игр. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Международный паралимпийский комитет (МПК) не восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР), но дал россиянам шанс на участие в Играх-2018 в Пхенчхане.

Российские паралимпийцы смогут выступать под нейтральным флагом в четырех видах спорта – сноубординге, горных лыжах, биатлоне и лыжных гонках. Кроме того, обсуждается возможность участия в соревнованиях отечественной сборной по керлингу, передает ТАСС.

По словам главы МПК Филиппа Крейвена, членство ПКР приостановлено до ноября, поскольку не выполнены два критерия – восстановление Российского анидопингового агентства и признание выводов независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном.

В Минспорте РФ заявили, что были готовы к подобному сценарию. В ближайшее время ведомство вместе с ПКР проанализирует ситуацию и выработает общую позицию.

Вице-премьер Виталий Мутко отметил, что у россиян появилась возможность выступить на квалификационных соревнованиях и завоевывать лицензии на Игры. Он также добавил, что МПК оценил работу отечественного паралимпийского комитета, и российской стороне следует продолжат дествовать в том же направлении.
 

Темы: Россия, Паралимпийские игры и чемпионаты паралимпийцев, Министерство спорта РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.09.2017, 04:11
ах, проклюнулся-таки шанс!?..

Изгоев, откуда нас только не прут:
Гремим то мы там под фанфары, то тут!
Но Крым всё же "наш" и Донбасс уворованный...
И, стало быть, мы не такие уж клоуны!?
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