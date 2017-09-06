У российских паралимпийцев появился шанс выступить на Играх-2018

Международный паралимпийский комитет (МПК) не восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР), но дал россиянам шанс на участие в Играх-2018 в Пхенчхане.

Российские паралимпийцы смогут выступать под нейтральным флагом в четырех видах спорта – сноубординге, горных лыжах, биатлоне и лыжных гонках. Кроме того, обсуждается возможность участия в соревнованиях отечественной сборной по керлингу, передает ТАСС.

По словам главы МПК Филиппа Крейвена, членство ПКР приостановлено до ноября, поскольку не выполнены два критерия – восстановление Российского анидопингового агентства и признание выводов независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном.

В Минспорте РФ заявили, что были готовы к подобному сценарию. В ближайшее время ведомство вместе с ПКР проанализирует ситуацию и выработает общую позицию.

Вице-премьер Виталий Мутко отметил, что у россиян появилась возможность выступить на квалификационных соревнованиях и завоевывать лицензии на Игры. Он также добавил, что МПК оценил работу отечественного паралимпийского комитета, и российской стороне следует продолжат дествовать в том же направлении.

