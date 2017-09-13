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ВАДА сняло обвинения с 95 российских спортсменов из доклада Макларена

11:58 13.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отказалось от претензий к 95 российским спортсменам, которые фигурировали в специальном докладе Ричарда Макларена после Олимпиады в Сочи. Об этом со ссылкой на внутренние документы агентства пишет The New York Times. Официально о прекращении расследования не сообщалось.

По информации газеты, специалисты ВАДА закончили пересмотр дел 96 спортсменов, из которых только в одном случае были найдены достаточные доказательства применения допинга. Имена спортсменов не называются.

При пересмотре дел против российских спортсменов специалисты ВАДА не обращались к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. «Невозможность получить его показания указана в некоторых случаях как причина закрытия дела», — заявил адвокат Родченкова Джим Уолден. При этом, по словам Уолдена, ни одного уведомления о допросе им не приходило.

В 2016 году специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения допинга в России. В документе утверждалось, что российские чиновники привлекали ФСБ к сокрытию положительных допинг-проб и давали спортсменам специальные допинг-коктейли.

После доклада Макларена российских легкоатлетов и паралимпийцев отстранили от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Затем в России сменился министр спорта, а упомянутые в докладе чиновники были уволены.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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13.09.2017, 13:30
Вон оно чё, Михалыч!

Олимпийские игры переиграть!!!
13.09.2017, 12:31
Вон оно чё, Михалыч!

ВАДАвцов теперь необходимо ошкурить, снять скальпы и провести офтальмологическую операция по перетягиванию ока на очко.
13.09.2017, 12:28
старый сунь

ВАДА распустить!Макларена под суд! Результаты Олимпийских игр аннулировать!
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