ВАДА сняло обвинения с 95 российских спортсменов из доклада Макларена

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отказалось от претензий к 95 российским спортсменам, которые фигурировали в специальном докладе Ричарда Макларена после Олимпиады в Сочи. Об этом со ссылкой на внутренние документы агентства пишет The New York Times. Официально о прекращении расследования не сообщалось.

По информации газеты, специалисты ВАДА закончили пересмотр дел 96 спортсменов, из которых только в одном случае были найдены достаточные доказательства применения допинга. Имена спортсменов не называются.

При пересмотре дел против российских спортсменов специалисты ВАДА не обращались к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. «Невозможность получить его показания указана в некоторых случаях как причина закрытия дела», — заявил адвокат Родченкова Джим Уолден. При этом, по словам Уолдена, ни одного уведомления о допросе им не приходило.

В 2016 году специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения допинга в России. В документе утверждалось, что российские чиновники привлекали ФСБ к сокрытию положительных допинг-проб и давали спортсменам специальные допинг-коктейли.

После доклада Макларена российских легкоатлетов и паралимпийцев отстранили от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Затем в России сменился министр спорта, а упомянутые в докладе чиновники были уволены.